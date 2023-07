El ingeniero Diego Perdomo, mayor accionista de Independiente Santa Fe, fue admitido en las últimas horas por la Superintendencia de Sociedades en un proceso de reorganización por crisis financiera, por cuenta de su principal empresa: Perlun S.A.S.

Según el auto de la SuperSociedades, la empresa de Perdomo, quien tiene más de la mitad de las acciones del equipo bogotano, habría incumplido por más de tres meses en el pago de sus obligaciones.



"El valor acumulado de las obligaciones en cuestión representa el 69,3 del pasivo total", se lee en el reporte de la Superintendencia.

El monto, expresa el informe, es de más de once mil millones de pesos.



Y debido a que la noticia se da en medio de los rumores de una supuesta venta de Santa Fe, Perdomo habló del tema con este diario.



¿Santa Fe está en venta?

Santa Fe vs. América de Cali Foto: Sergio Acero Yate / El Tiempo

"Es cierto lo de la SuperSociedades, pero no tiene nada que ver con Santa Fe", fue lo primero que le dijo Perdomo a EL TIEMPO sobre el tema.



El ingeniero, que constituyó su empresa de Perlun S.A.S. el 19 de abril de 2005, había llegado a Independiente Santa Fe en medio de un serio problema financiero del equipo. Y también se acogió a un acuerdo de reorganización. Sin embargo, esta vez, Perdomo insiste en que el tema no tiene que ver con el club.



"Yo me acogí al tema de la reorganización, pero no afecta a Santa Fe", expresó.



Sobre los rumores que han circulado en los últimos días, el dirigente fue contundente de entrada: "No estoy vendiendo el equipo".



Luego, enfatizó: "Hasta el momento no hay ningún comprador, pero si alguien está interesado, pues se le escuchará. A hoy no hay nada".

Santa Fe busca recomponer el camino

Hubert Bodhert, DT de Santa Fe. Foto: Santa Fe

En charla con EL TIEMPO, el entrenador Hubert Bodhert analizó el panorama para su primer semestre con Independiente Santa Fe.



El equipo debuta el miércoles 19 de julio, contra Jaguares de Córdoba.

