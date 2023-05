La salida de Harold Rivera obliga a Santa Fe a buscar rápidamente un técnico que asuma la responsabilidad de buscar la clasificación a los cuadrangulares semifinales de la Liga 2023-I y también a seguir con la participación en la Copa Sudamericana.

Rivera dejó el cargo tras su tercera derrota consecutiva, este jueves, 0-2, contra una nómina alterna de Atlético Nacional. Antes había perdido 2-0 contra Universitario en Lima, en la Copa Sudamericana, el pasado 4 de mayo, y luego cayó 1-0 el domingo en el clásico contra Millonarios.



Eduardo Méndez, el presidente del club, fue el encargado de anunciar la salida de Rivera y anunció que había citado a la junta directiva para tomar una decisión en el menor tiempo posible.

Así inició la conferencia de prensa del presidente de @SantaFe, Eduardo Méndez.



Las opciones que maneja Santa Fe para reemplazar a Rivera

EL TIEMPO consultó este mismo jueves con fuentes de Santa Fe para conocer la visión que tienen sobre el nuevo técnico para la institución. Cabe recordar que Rivera había llegado en reemplazo del uruguayo Alfredo Arias, quien se fue en diciembre del año pasado.



La idea de los directivos, según la fuente consultada, es tratar de pelear la clasificación en los dos partidos que quedan de la Liga, contra Huila y Once Caldas, y también seguir en carrera en la Sudamericana, para salvar el dinero que entrega la Conmebol por avanzar y por partido ganado.



Lo primero que tienen en la cabeza es que el nuevo técnico sea de afuera del club. Y hay un nombre que aparece en carpeta como primer candidato: Hernán Torres, técnico que acaba de dejar al Deportes Tolima después de tres años y medio de trabajo, en los que ganó una Liga y una Superliga y llegó a dos finales más.



Torres también fue campeón de Liga con Millonarios en 2012-II y ascendió al América en 2016.

Hernán Torres Foto: Dimayor - Vizzor Image

Sin embargo, Torres no es la única opción y no se descarta que el nuevo entrenador de Santa Fe sea extranjero, ya sea jugándose una carta sorpresa, como ocurrió ciando se nombró en el cargo al argentino Martín Cardetti, o buscando un hombre de más experiencia. Este viernes se analizarán las hojas de vida.



Un nombre que parece descartado es el del venezolano Rafael Dudamel, campeón con Deportivo Cali en 2021-II y hombre del corazón de los hinchas, al recordar su paso como jugador. Dudamel era el arquero titular del equipo que llegó a la final de la Copa Conmebol en 1996. Sin embargo, el venezolano no parece ser del gusto del presidente Eduardo Méndez.



La decisión tiene que ser muy rápida, pues Santa Fe se juega la clasificación en la Liga en menos de una semana: el domingo jugará en Bogotá contra el Huila y el miércoles, inicialmente, contra Once Caldas en Manizales,



