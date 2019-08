Confirmado: Santa Fe llegó a un acuerdo con Patricio Camps

Lo que parecía un conflicto sin solución, se terminó por resolver este miércoles. El presidente de Santa Fe, Eduardo Méndez, le confirmó a EL TIEMPO que llegaron a un acuerdo con Patricio Camps para que el técnico argentino deje su cargo como entrenador.

“Sí. Ya se llegó a un acuerdo y se terminó el contrato con Camps. Se terminó como se acostumbra a terminar un contrato en el fútbol. Yo me siento tranquilo porque Independiente Santa Fe no se verá tan afectado. No se entra en litigio –conflictos legales- con el entrenador“, afirmó Méndez.



Sobre la consulta del dinero que Santa Fe tendrá que pagarle al técnico argentino por la terminación de contrato, el dirigente sostuvo que “no es necesario entrar en detalles”. En lo deportivo, el equipo recibirá este domingo a Patriotas por la quinta fecha de la Liga colombiana en búsqueda de su primer triunfo en el rentado local.



La otra noticia que confirmó el presidente de Santa Fe es que Harold Rivera asume como entrenador del equipo y dirigirá el partido contra Patriotas.



DEPORTES