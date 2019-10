Santa Fe está imparable: séptima victoria consecutiva

Y llegó la séptima victoria, séptima en línea, y siete partidos sin recibir gol, y ya son 23 puntos, tan valiosos y tan luchados, y ya está dentro de los ocho, al fin, lo que parecía imposible, y lo mejor es que en Santa Fe no paran, no quieren frenar, ese expreso está embalado, pero no descarrilado, ahora dejó en el camino a Equidad, 0-3 en Techo, y va por más, que nadie se le atreviese porque se lo lleva por delante, esa parece ser su consigna: Santa Fe realmente piensa en la clasificación.

Este sí que fue un partido difícil. Un partido para que Santa Fe demostrara que tiene juego, confianza y lucha, y todo junto. En una cancha imposible, mojada, bajo la intensa y constante lluvia, ahí, en ese campo resbaloso, donde la pelota no avanzaba, fue donde los leones se batieron contra unos adversarios felinos, también valientes, que crearon muchos problemas. Fue una batalla de carnívoros.



Pasaron 55 minutos. Cualquiera podía pensar que la racha cardenal frenaba en seis, que no iba a haber séptima victoria seguida, que Equidad iba a ponerle freno al expreso. Es que así parecía, en un partido tan parejo y tan duro. Pero ante este Santa Fe de locomotora imparable y aceitada, nadie puede parpadear, nadie se puede equivocar, y Equidad lo hizo una vez y se desbarajustó, acabó con todo lo bueno que había hecho.



Es que en Santa Fe, en realidad, parecen leones que merodean, que acosan, que rugen, que no se desesperan, que vigilan a su presa hasta por 55 minutos, que la van acorralando, y de repente, ¡zrrrrrrr!, mordida feroz. Fue el inocente Arboleda, el zaguero central, al que le entró el pánico, se sintió rodeado de esa manada hambrienta y no supo qué hacer con la pelota, la entregó para salvarse y se condenó, Jhon Velásquez se lanzó primero, agarró su presa redonda y se la entregó, solidario, a su compañero Duque, que embistió con la ferocidad que acostumbra, y adentro, gol, colmillo a la carnada, 0-1.



Equidad realmente tenía muy bien estudiado a Santa Fe. Eso se notó porque a Maicol Balanta lo atajaron a patadas, sabían que era la válvula de escape, y no lo dejaron respirar. Sin embargo, al minuto 70, cuando el partido ya iba 0-1, Balanta se liberó, tocó para Velásquez y este pateó al arco sin mirar, como quien adivina dónde está el arco, o quizá buscaba una cabeza amiga, pero la pelota, benévola con los cardenales, fue derechito al arco, elevada, y el arquero Novoa no llegó ni por más que se estiró, fue el 0-2, premio para un Santa Fe demoledor, y catastrófico para un Equidad que daba la batalla.

Festejo del segundo gol cardenal. Foto: Carlos Ortega / EL TIEMPO

Los leones no se conformaron. Mantuvieron su ritmo frenético, y para ese entonces su rival ya tenía los brazos abajo. Hasta se olvidaron de la estrategia a patear a Balanta, y este metió un pique que no fue de león sino de leopardo, avanzó hacia el arco y metió un remate que pegó en su rival, Correa, que en un esfuerzo inhumano corría detrás de él, la pelota fue adentro, una vez más, 0-3.



Llegó la séptima victoria, y otra vez con goles, con contundencia, con alegría, con voracidad, con ímpetu, y otra vez sin recibir tantos, con un Castellanos imbatible, con un equipos sólido, seguro, y ya está dentro de los ocho, de donde no se quiere dejar sacar más.



PABLO ROMERO

Redactor de EL TIEMPO

@PabloRomeroET