¡Mano a mano! Santa Fe le responde a Michael Balanta

Luego de las declaraciones del jugador Michael Balanta en las que expuso las razones de su salida de Independiente Santa Fe, el equipo se pronunció mediante un comunicado oficial.

"Teniendo en cuenta las declaraciones que circulan de Maicol Balanta, Independiente Santa Fe se permite aclarar que el jugador se presentó el ocho de enero en nuestra sede administrativa y entregó su carta de renuncia aludiendo problemas personales. Es importante aclarar que la pretemporada había iniciado el día dos del mismo en la Sede Deportiva de Tenjo", dice el comunicado.



Además, Santa Fe asegura que el club habría pagado por adelantado a Balanta el dinero correspondiente al salario unos meses del 2020, por lo que Independiente Medellín tuvo pagarle esa cantidad al cuadro cardenal al momento de oficializar el fichaje del jugador.



Balanta había asegurado que "a hinchada se preguntaba por Balanta, pero Méndez nunca dijo que no querían contar más conmigo. Yo nunca quise irme de Santa Fe, le tenía un aprecio, pero me fui no porque yo quise, sino porque ya habían tomado decisiones".



