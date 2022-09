Independiente Santa Fe derrotó 2-1 al Deportivo Pasto en el cierre de la jornada sabatina de la fecha 11 de la Liga colombiana.

La victoria cardenal

Foto: César Melgarejo, CEET

El conjunto cardenal tuvo un buen primer tiempo en el que logró mostrar transiciones de juego y cadenas de pases que no se le habían visto en encuentros anteriores.



Sobre el minuto 12, tras una asistencia del joven Daniel García, Wilson Morelo la mandó a guardar y aventajó a los bogotanos.



Después, los dirigidos por Alfredo Arias, quien no estuvo en el área técnica por sanción, sufrieron la salida de Leandro Castellanos tras un choque con el atacante Mariano Vásquez.



Aunque hubo preocupación por el golero, este fue trasladado a la Clínica de Marly con urgencia. De momento, según se ha podido saber, Castellanos no presenta ninguna afección de extrema gravedad.



En la segunda mitad, el Deportivo Pasto tuvo un mejor desempeño y empató el partido. Luego, aunque los de Flabio Torres tuvieron la oportunidad de irse adelante, fue Santa Fe, de nuevo gracias a Morelo, el conjunto que logró el 2-1.



Santa Fe, que de momento es tercero en la tabla, enfrenta en la próxima fecha a Bucaramanga, de visita. Carlos Sánchez, quien recibió amarilla en el partido de este sábado, no podrá hacer parte de los convocados por acumulación de tarjetas.



Pasto, por su parte, visitará este miércoles al Deportivo Cali, para cumplir con el partido aplazado de la fecha 7 del torneo.

