Después de su derrota del pasado lunes ante Atlético Nacional, por la fecha 13 de la Liga BetPlay, Santa Fe volvió a jugar con el traje de obrero y sacó adelante un partido difícil contra el Deportivo Pasto en el juego de ida de la tercera fase de la Copa BetPlay.

La lucha de Santa Fe

Facebook Twitter Linkedin

La celebración del gol de Santa Fe. Foto: Dimayor

El panorama se presentó difícil desde un comienzo. El conjunto cardenal permaneció con un jugador menos desde la mitad del primer tiempo, cuando Yulián Anchico se fue expulsado tras acumular dos tarjetas amarillas. Sin embargo, Santa Fe logró resistir y, de hecho, jugar mejor con 10 hombres.



En la segunda mitad, sobre el minuto 62, el argentino Fernando Coniglio logró marcar su primer gol con la casaca roja, de penalti, y dio el empuje que necesitaba el equipo para resistir los minutos finales en la altura de Pasto.



(No deje de leer: América de Cali ya tiene listo el reemplazo temporal de Juan Carlos Osorio).



El equipo volcánico intentó de todas las formas, pero no logró vulnerar el arco defendido por José Silva. Santa Fe tuvo un par de oportunidades, pero las fallas en la definición no le permitieron aumentar la diferencia. El premio a la resistencia santafereña fue el 1-0 final.



"Me deja muy contento el esfuerzo que hicieron todos después de la expulsión", concluyó Martín Cardetti, el timonel cardenal, terminado el encuentro.



El próximo jueves, 7 de abril, a las 8 p.m., en el estadio El Campín, será el partido de vuelta.



DEPORTES