Santa Fe sufre, lucha, empata y casi gana: 1-1 contra el Medellín

Santa Fe cojea, no logra avanzar, sufre mucho, se angustia, lucha para conseguir los resultados, tira centros como si fuera la única forma, y así se sacudió, con un valioso empate contra Medellín, 1-1, en el Atanasio Girardot. Santa Fe aún no luce, no convence, pero no perdió. Y casi gana.

Santa Fe mostró ambición en el comienzo del partido. Parecía decidido a querer llevarse la victoria del Atanasio Girardot. Se conformó con un empate que le sabe bien. Lanzó sus primeros ataques aprovechando la velocidad de Jersson González.



A los dos minutos de juego Rodríguez hizo pantalla, dejó pasar la pelota y Rodallega pudo rematar, pasó cerca. En ese arranque vital de Santa Fe incluso le anularon un gol de González por claro fuera de lugar, y el mismo jugador tuvo un remate al que le faltó fuerza.



Era un buen arranque cardenal. Con vocación ofensiva. Sin embargo, el Medellín no tardó en reaccionar y recordar que era el local y que tenía armas para agredir. Y fue tan imponente su ataque que el portero Mosquera Marmolejo terminó figura en el primer tiempo.

Facebook Twitter Linkedin

Medellín vs. Santa Fe. Foto: Jaiver Nieto / EL TIEMPO

El portero, que falló en el gol con el que Bucaramanga le ganó a Santa Fe en la fecha anterior, esta vez estaba finito, despejando a los lados los remates, sin dejar el papayaso del rebote. Lo probaron Perlaza, Yairo Moreno y Peralta y siempre respondió.



El DIM atacó sobre todo la zona izquierda de Santa Fe, donde el lateral escogido por Pablo Peirano fue Chaverra, dejando a Dairon Mosquera en el banco.



A Santa Fe le costó recuperar el balón, dejó de llegar, perdió el ímpetu. Castañeda no conectaba, la pelota no le llegaba a los atacantes.



Arrancando la segunda parte Santa Fe volvió a mostrar el ímpetu del primer tiempo. Tuvo el gol, la pelota pegó en el defensor Aja y se fue al tiro de esquina. Pasó muy cerca. Santa Fe, otra vez, se veía sólido, fuerte y decidido.

Facebook Twitter Linkedin

Medellín vs. Santa Fe. Foto: Jaiver Nieto / EL TIEMPO

Pero volvió a ceder terreno, a entregar la pelota y a sufrir: el DIM aprovechó y se fue arriba. El gol fue un error insólito. Marmolejo, que era figura, falló: sacó la pelota en corto, a iniciar juego sin percatarse de que el DIM estaba encima. Castañeda recibió y no supo qué hacer con el balón, se atortoló, lo perdió y Yairo Moreno englobó su remate para bañar al portero: 1-0.



Y así, empezó otra vez el sufrimiento cardenal, el que traía acumulado de sus últimos partidos con derrotas. Peirano mandó a la cancha a Correa y a Moreno. Santa Fe entró en angustia, con otra derrota hablándole al oído. Hasta que se le apareció la luz, el milagro. A los 77 minutos tuvo que llegar Millán, el defensor central, para meter un cabezazo tras un centro de Morneo y gol. Uff, respiró Peirano, 1-1.



Pese a todo, Santa Fe debió ganar. Pero Rodallega se perdió el gol de la victoria. Se lo sacó Aja de la línea. Increíble. De no creer.

🔵🔴🔥🦁¡Increíble! ¡Hugo Rodallega tuvo el gol del triunfo, pero Aja se la sacó en la línea!#LALIGAxWIN pic.twitter.com/kFWvCCNoK0 — Win Sports (@WinSportsTV) February 11, 2024



Luego fue Correa el que se lanzó en palomita y metió un cabezazo certero que mandó la pelota al palo. Santa Fe terminó mejor, con ganas, con empuje, empató y casi se lleva la victoria.





PABLO ROMERO

DEPORTES

@PabloRomeroET

Más noticias de deportes