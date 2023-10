En Santa Fe, los números, por ahora, están dando para conseguir la clasificación a los cuadrangulares semifinales de la Liga. El fútbol es el que a veces no aparece y los hinchas no tienen paciencia.

Este sábado (4 p. m., Win Sports +), los dirigidos por Hubert Bodhert esperan mantener lo primero, lo matemático, y mejorar lo segundo para afianzarse en la zona de clasificación.



Visitarán al Atlético Bucaramanga, un equipo que comenzó muy bien y se desinfló de tal manera que se quedó sin técnico esta semana. Alexis Márquez renunció tras la derrota contra el Medellín y el equipo santandereano tendrá pronto un tercer entrenador en 2023.



Bodhert ha conseguido el 52,4 por ciento de los puntos en la Liga en este semestre, algo que le alcanza para mantenerse entre los ocho, de acuerdo con la proyección del ‘número mágico’.

El 'número mágico' para clasificar en la Liga



Hasta el viernes, la proyección para clasificar estaba en que el octavo clasificado tendría que hacer el 52,4 por ciento de los puntos para mantenerse allí. Esto, en 20 fechas, son 31,4 puntos. Es decir, 31 más factor de desempate o 32 para redondear.



Si se calcula ese mismo "Número mágico" contando que todos ganen los partidos que les quedan como locales, la cuenta da 31 puntos. Los rojos arrancan la jornada en 22, justo en el límite.



Las cuentas, entonces, le siguen dando a Santa Fe, que ganando los tres partidos que le quedan en casa no tendría problemas para clasificar.



El lío es el calendario: debe recibir al líder Águilas Doradas, jugar un segundo clásico contra Millonarios (al que ya le ganó 2-4 en un encuentro con dos expulsados en el rival) y cerrar contra Once Caldas.



Por esta razón, un triunfo por fuera de Bogotá es clave en este momento. No lo ha conseguido en todo el año. La última vez, en Liga, fue el 23 de noviembre del año pasado, 2-3 contra Junior.

Bodhert,, con Santa Fe. Foto: Santa Fe



“El tiempo de trabajo es muy poco porque se termina y ya hay que hacer recuperación para montarse en un avión. Estamos dando la tranquilidad es con charlas, videos y posicionamientos que deben hacer. Siempre será bueno empezar de buenos a más, es importante rematar la parte de la Liga y Copa creciendo”, dijo Bodhert tras el insípido empate contra Pereira en la Copa Colombia.



El DT aún confía en su trabajo y en lo que pueda dar su equipo, así el comportamiento en la cancha no convenza a su gente. Los números le siguen cuadrando.



