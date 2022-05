El sistema del campeonato colombiano le dio a Santa Fe, pese a asu irregularidad, la posibilidad, hasta el último segundo del partido contra Once Caldas en Manizales, de clasificar a los cuadrangulares.

Sin embargo, el equipo no hizo su parte de la tarea, un gol más, ganar un partido en el que no le servía otra cosa. Los rojos verán las finales por televisión, tras empatar 2-2 contra Once Caldas en Manizales.



Por segundo semestre consecutivo, Santa Fe se quedó al margen de la disputa del título. Estas son las causas de una nueva y dolorosa eliminación. ​

Error en la selección del técnico

Tras la salida de Grigori Méndez, quien no clasificó el semestre pasado, pero logró el título de la Superliga, derrotando al América, Santa Fe decidió jugarse una carta nueva: trajo un técnico sin experiencia, Martín Cardetti, quien no tenía una gran hoja de vida. Lo más reciente para mostrar era la clasificación a las fases finales de la B con el Bogotá Fútbol Club, del que salió luego de la primera fecha de los cuadrangulares.



Pese a un comienzo auspicioso, Cardetti no pudo encontrarle la vuelta al equipo ni convencerlo de su idea de juego. Y para completar, perdió los dos clásicos contra Millonarios, en la peor expresión de su equipo en la campaña. Lanzó, en su despedida, un dardo a los jugadores. Paso sin pena ni gloria.

Exceso de tarjetas

Siete tarjetas rojas en una campaña de 20 partidos es un escándalo para un equipo que aspira a pelear cosas importantes. Los siete jugadores que se fueron expulsados en el semestre fueron Jerson Malagón, Yulián Anchico, Juan Sebastián Pedroza, José Ortiz, Carlos Sánchez, Yeiler Góez y Kevin Mantilla.



Además, Santa Fe es el tercer equipo con mayor número de amonestaciones, 58, solamente superado por Unión Magdalena y La Equidad. Ese factor, sobre todo el de las expulsiones afectó mucho el rendimiento del equipo.

Otro exceso: el de lesiones

Santa Fe logró contratar a varios jugadores importantes para el mercado local, pensando en reforzar el plantel para el reto de Liga y Copa Colombia. Sin embargo, el factor de las lesiones afectó mucho la campaña.



Wilfrido de la Rosa, quien había llegado al club con un muy buen antecedente en el Deportivo Pereira, ilusionó en las primeras fechas, pero los problemas físicos le quitaron continuidad. Lo mismo pasó con Matías Mier, quien fue importante cuando jugó, pero también se vio muy afecrado por las lesiones.

También falló al escoger los refuerzos

Santa Fe apostó por dos delanteros extranjeros de poco cartel: Ezequiel Aguirre solamente apareció una vez en la formación titular en la Liga y luego se diluyó hasta desaparecer de la nómina. Y el otro, Fernando Coniglio, no respondió ni cuando debió reemplazar a Wilson Morelo ni cuando entró desde el banco. No anotó ningún gol.



A esa lista de refuerzos fallidos se sumó el zaguero Alejandro Gutiérrez, a quien Cardetti conocía de su paso por el Bogotá. Cometió errores muy graves y terminó relegado al banco.



La campaña como visitante

Santa Fe sufrió montones cada vez que salió a jugar por fuera de Bogotá. Solamente ganó un partido como visitante este semestre, al Deportivo Pasto, en condiciones de altitud y clima similares a las de Bogotá. Pero aparte de eso, apenas consiguió un puñado de empates que no le sirvió para pelear la clasificación.



