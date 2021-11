Santa Fe se pronuncia ante versiones sobre nuevo DT

Santa Fe se juega su última oportunidad de clasificar a los cuadrangulares, dependiendo más de un milagro, en la fecha final de la fase todos contra todos de la Liga, este domingo.



(Le puede interesar: José Fernando Santa venció el cáncer para volver más fuerte al fútbol)

En vísperas del partido de la fecha 20 contra Águilas, el club cardenal emitió un comunicado respecto a versiones sobre el futuro del cuerpo técnico.

La versión sobre nuevo DT

En la mañana del sábado corrió la versión de prensa sobre la opción de que Santa Fe contrate al entrenador argentino Martín Cardetti, que recientemente salió del Bogotá FC de la categoría B, y con quien ya habría un acuerdo que faltaría por cerrar esta semana que entra.



(Lea además: Juventus, con buen paso, una victoria más y con Cuadrado)



Este y otros nombres ya desfilan como opciones para llegar al cargo, aunque por ahora el que sigue al frente es Grigori Méndez, que fue el encargado de tomar al equipo ante la salida de Harold Rivera.



Las directivas cardenales informaron que ya tienen varias hojas de vida pero que la situación en cuanto al cambio del cuerpo técnico se analizará solo cuando termine la temporada, lo que podría ser este mismo domingo si a Santa Fe no se le da el milagro que necesita.

Comunicado Oficial ✍️ pic.twitter.com/D5M9b9CN9r — Independiente Santa Fe (@SantaFe) November 20, 2021

El milagro al que aspira Santa Fe

Las opciones de Santa Fe de clasificar a los cuadrangulares quedaron reducidas al mínimo luego de que el equipo perdiera en la pasada jornada contra Once Caldas, de visitante, desperdiciando la opción de meterse entre los ocho y depender de sí mismo.



(Lea también: Escalafón de la Fifa: ¿cómo está Colombia?)



Así, Santa Fe se quedó en 25 puntos y para clasificar no solo tiene que vencer a Águilas, sino esperar una serie de resultados, como que pierdan Envigado, Jaguares y Bucaramanga, y que no gane América...





DEPORTES