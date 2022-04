La era de Martín Cardetti como técnico de Santa Fe llegó a su final este lunes, al ser confirmada su salida del equipo cardenal.

La reciente derrota contra Millonarios, 2-1, en el clásico del domingo, sumado a que el equipo sigue fuera de los ocho y comprometió su clasificación a los cuadrangulares, obligó a la dirigencia a tener una reunión extraordinaria este lunes en la mañana. Luego de esta, se decidió que el DT argentino no sigue en el club.

La junta directiva del club anunció la noticia en una rueda de prensa. "Después de convocar a una junta ordinaria, lo he escuchado y el profesor Cardetti se acordó terminar el contrato con él", dijo el presidente Eduardo Méndez.



"La inconformidad de la hinchada nos llevó a tomar esta decisión. Nos vamos a tomar el tiempo para mirar hojas de vida. Ya hemos recibido propuestas", agregó.



Por ahora, Agustín Julio, gerente y exportero del club, queda encargado.

Palabras de Méndez

Relación con hinchada: "Por el desgaste del profe con la afición, pensamos en dejar a su asistente, pero no llegamos a ningún acuerdo. Entonces, a partir de la fecha va a estar Agustín Julio encargado".



Jugadores: "En los jugadores pesa la responsabilidad de sacar al club adelante. El DT que llegue no sé si se puede, ahora uno libre es difícil. Vamos a buscar. Nuestras divisiones menores que prevalezcan".



Contratos: "La mayoría terminan contratos el 31 de diciembre. tendremos que evaluar con quién hay que hablar para de pronto terminar contrato y si el DT que llegue trabaja con lo que hay... el equipo debe reaccionar y ojalá logremos clasificar".



La era Cardetti

Martín Cardetti, DT de Santa Fe. Foto: Twitter de Santa Fe

Martín Cardetti llegó a Santa Fe para este 2022, luego de haber dirigido al Bogotá FC de la categoría B, de donde se fue por diferencias con la presidencia.



A Cardetti le costó engranar al equipo. A veces tuvo buenas actuaciones, pero como los resultados no se le daban, fue despertando muchas críticas.



Además, perdió los dos clásicos del semestre, lo que fue intolerable para la afición y la directiva.

(Le puede interesar: Martín Cardetti: 'No jugamos mal, pero no ganamos, esa es la realidad')



El DT no tuvo autocrítica. Tras caer en el clásico este domingo, defendió el juego de su equipo, una vez más.



El equipo está fuera de los ocho, con 22 puntos. A Santa Fe le queda enfrentar a Jaguares (local), Cali (visita) y Once Caldas (visita). Y en la Copa Colombia, perdió el partido de ida de octavos, contra Junior.





