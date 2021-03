Las reflexiones del DT de Santa Fe, tras el empate con el Cali

Hárold Rivera, entrenador de Independiente Santa Fe, se fue con tranquilidad luego de empatar 1-1 con el Cali, aunque aspiraba llevarse los tres puntos. Estas fueron sus reflexiones.



Sensaciones. Vinimos con la consigna de sumar y en la cancha se vio nuestra intención por hacerlo. Me voy tranquilo por el funcionamiento del equipo, más no conforme por el resultado. Sobre todo por el rival, que es una plaza tan duro. Cuando ellos tienen 10 jugadores no encontramos ese hilo conductor para manejar las situaciones.



Cambio Cárdenas. Me parece que Sherman había hecho un desgaste importante y el Cali se nos estaba viendo y quería un poco más de aíre en esa posición. Con más dinámica a tapar salida de los laterales rivales. Esa fue la decisión que tomé para frenar al Cali.



Físico. Por lo pronto es recuperar el equipo. Ver cómo amanecen los jugadores. Estas 48 horas el equipo no se recupera y llega con dolores marcados. Tenemos que trabajar eso, hay jugadores que salieron golpeados, otros que tuvieron un desgaste hoy (domingo) y ya miraremos mañana (lunes) para trabajar y luego definir la nómina.



Rival. El poderío del rival lógicamente se ve mermado por nuestra presentación. Le controlamos el juego interno y por banda. Cuando nos quedamos con un hombre de más debimos tomar mejores decisiones. Debemos seguir trabajando en ese aspecto.





DEPORTES