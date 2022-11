No hay mayor lujo para un debutante en el fútbol que no pasar desapercibido. Todo aquel que sueña con empezar su carrera en el deporte anhela tener un primer día de gloria que le permita quedar en la memoria. Sin embargo, muchas veces lo que hace recordar a un jugador en su debut no tiene que ver con el desempeño deportivo.

Este domingo, en el juego de Santa Fe contra Junior, el volante Óber Almanza debutó con los cardenales.



Y aunque su peluqueado-un clásico ya en el fútbol nacional- se llevaba las miradas, fue un llamativo hecho el que se robó la mayor atención.



El jugador, ante las cámaras, se hurgó la nariz. Y, a juicio de los internautas, estaba tratando 'de sacarse un moco'.

'Cuidado se saca un ojo'

Facebook Twitter Linkedin

Acciones del partido Santa Fe vs. Junior. Foto: Sergio Acero Yate. EL TIEMPO

Instantes antes de que se decretara el mediotiempo, la cámara de la transmisión capta a Óber Almanza hurgandose su nariz.



El jugador, nacido en Sucre, mantiene su acción durante al menos siete segundos de grabación.



En ese lapso, llega a cambiar de mano.



"Cuidado se saca un ojo", apunta uno de los usuarios que publicó el video en redes sociales.

Más noticias de Deportes

EL TIEMPO