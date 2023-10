Santa Fe fue humillado y goleado en El Campín: Águilas Doradas lo aplastó, 0-5

Santa Fe vivió su peor partidos en lo que va de la Liga. Perdió 0-5 contra el líder Águilas Doradas en El Campín, terminó confundido, errático, sin soluciones, goleado, humillado, y, para colmo, con 10 hombres.

Santa Fe arrancó el partido con ambición, con clara decisión de quedarse con los tres puntos. Y fue por el gol, aunque como ya es habitual, le faltaba claridad. Y en frente tenía un rival de mucho peligro, el líder, el sorprendente Águilas, que no perdonó y lo goleó.



Primero, a los 23 minutos, Águilas tuvo un contragolpe veloz que terminó en penalti del portero Silva contra Salazar. Marco Pérez ejecutó a un palo y Silva casi llega, fue el 0-1 en 26 minutos.



Rodallega tuvo el empate pero el portero José Contreras alcanzó a estirar su pierna y evitó de manera milagrosa el gol. Luego la tuvo Viáfara con un remate cruzado y de nuevo el portero salvó se estiró abajo a su equipo.

Santa Fe vs. Águilas.

Y en esas estaba Santa Fe, intentando por todos los medios, cuando Águilas le dio el segundo golpe. Otra vez de Marco Pérez, que esta vez recibió un centro rastrero y de primera remató y anotó ante la pasividad de la zaga cardenal.



Santa Fe tuvo que arriesgar en el segundo tiempo, quedó expuesto atrás, Rivas casi le mete el tercero, Silva tuvo una atajadota, y adelante el cuadro cardenal no encontró la fórmula del gol. Solo Rodallega buscó, como en un remate de media vuelta que pasó cerca.



Y como si no fuera suficiente drama, Santa Fe perdió por expulsión a Johan Torres, que era su único hombre de marca, por una fuerte falta revisada en el VAR.



Con 10 jugadores, Santa fe fue un equipo aún más vulnerable. Y Águilas no frenó y los goles cayeron en cascada: Rivas puso el tercero, Salazar hizo el cuarto con un lindo reamte a un palo, y Wilson Morelo, el exSanta Fe, anotó el quinto en jugada individual.



Santa Fe perdió feo, sigue por ahora entre los ocho con 23 puntos, pero cada vez está más amenazado y entró en cuidados intensivos.





