Ómar Ramírez, técnico de Independiente Santa Fe, confía en el trabajo de su equipo para coronarse en la Liga Femenina, en la que llega al partido contra América con una ventaja de 2-0.

El venezolano podría ser el primer entrenador extranjero en ganar la Liga Femenina en Colombia, pero su objetivo es, primero, volver a dejar a las Leonas como las más veces campeonas del torneo. Esto dijo en rueda de prensa:

La final con VAR. “Es una final muy bonita, lástima que el VAR llega un poco tarde, pero es muy acertado, se juegan muchas cosas. Siempre una herramienta como esta hace mejor el juego y va a ser bienvenida”.



El primer DT extranjero que sería campeón. “Lo primero es darle un título a Santa Fe. Lo demás, seguro vendrá, pero lo primero es quedar en la historia de Santa Fe, es el objetivo principal que tengo”.



¿Celebraron antes de tiempo? “La ventaja que se tiene en Bogotá es muy merecida. Escuché que celebrábamos antes de tiempo y no. Estábamos dándole gracias a la gente, fueron 30 mil personas, fue muy emocionante. El partido comienza de cero, siempre respetando al rival que tenemos al frente. América es un buen local y Santa Fe es un buen visitante. Eso se presta para un partido muy interesante”.

🎙 "La ventaja en Bogotá fue merecida, el agradecimiento a los hinchas. Ahora empezamos desde cero y vamos a buscar el partido" Omar Ramírez, entrenador de Santa Fe Femenino.#FINALFEMENINAxWIN pic.twitter.com/6u1Bz5hsJf — Win Sports TV (@WinSportsTV) June 30, 2023

¿Les afecta la hinchada rival? “No sé. Lo vamos a experimentar mañana. El equipo sabe lo que es jugar con hinchada, lo hemos trabajado psicológicamente, el pascual seguramente estará lleno, no creo que esas situaciones nos afecten. En Yumbo jugamos con mucha hinchada apretando, pero reaccionamos bien”.



La fortaleza de América en casa. “América es un buen local, tiene la gente a su favor, pero Santa Fe es el mejor visitante de la Liga y es Santa Fe, a veces siento que lo quieren menospreciar. Hay una desventaja en la serie, pero va a ser un partido lindo”.



En qué se trabajó en la semana. “Trabajamos mucho en la concentración, pequeños detalles con y sin pelota, el tema descanso, porque las muchachas corrieron bastante en Bogotá. Trabajamos en nuestras posiblidades y nuestras herramientas, y hablamos de las virtudes y los errores del rival. Se trabajó en todos los sentidos”.



Cómo llega al juego. “Hay tranquilidad, y no es que esté relajado: estoy tranquilo porque veo unas jugadoras convencidas, que trabajan bien y que ven un rival que no es fácil, y cuando ves unas jugadoras que van con el cuchillo entre los dientes, eso hace pensar buenas cosas”.



¿Es fracaso no salir campeón? “Fracaso sería no intentarlo, no buscar el partido, no estar donde estamos. Ni para América ni para Santa Fe sería fracaso, son las mejores instituciones en fútbol femenino. Solo gana uno. Fracaso no hay. Pase lo que pase, ambas escuadras han hecho las cosas bien”.

La visión de Gabriela Huertas

Gabriela Huertas, capitana de Santa Fe y la jugadora con más partidos en la historia de la Liga femenina, también dio su visión del partido:



La ventaja de Santa Fe. “Lo principal para el partido de mañana va a ser la concentración. Tenemos la tranquilidad del marcador, pero no nos podemos confiar. En el fútbol, el que menos errores comete es el que triunfa”.



Cómo manejar un grupo con muchas jóvenes. “Creo que la clave ha venido siendo que en el equipo todas somos iguales, no hay una más experimentada, o una mejor, todas somos iguales. Yo necesito de mis compañeras y mis compañeras de mí”.



