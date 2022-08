Fabián Sambuena se metió en el corazón de los hinchas de Santa Fe. Y es uno de los jugadores de Junior que ha puesto la cara, luego de haber peridod con el Unión Magdalena en la semifinal de la Copa Betplay.

El argentino explicó que la dictadura del resultado mata todos los esfuerzos: "lo que pasa es que el fútbol se reduce a solo ganar. Ese partido que perdimos con Union de Santa Fe (Copa Sudamericana), llegamos tres veces y en un rebote ellos marcaron. Seguimos atacando y otro gol de la nada. Al final lo mismo pasó con Once Caldas. Ayer el Unión Magdalena pateó dos veces. Son cosas que tenemos que mejorar nosotros, tratar de reinventarnos, aprovechar las situaciones que tengamos y ser más fuertes defensivamente porque nos llegan dos veces y marcan", dijo en charla con el Vbar de Caracol.



(Nairo Quintana presentó apelación ante el TAS, ¿qué le espera?)

(Millonarios se varó... Divertido momento de jugadores en plena avenida en Bogotá)

¿Santa Fe?



Y agregó: "Para salir de las crisis, la mejor manera es hablar, aclarar los puntos que no estén firmes; segundo, apoyarse, no solo de boca sino todos en la misma sintonía; un asado siempre sirve porque ahí se conocen más a las personas".



Sambueza es clave en Junior, pero el elenco barranquillero ha sido jmuy ciriticado, pues no ha dado los resultados esperados.



Con nostalgia, recordó cuando vivió esa mística: "El lugar en donde más apoyo tuve al ir fue en Santa Fe. Los muchachos fueron hasta la sede y nos apoyaron. Todos fuimos uno, pudimos sacar todo adelante. Sí, perdimos la final, pero logramos salir adelante juntos", concluyó.



(James Rodríguez fue 'rechazado': mujer revela por qué no quiso ir a su casa)



Deportes