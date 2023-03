"Orgullosamente bogotanos" es el nombre de la tercera equipación de Santa Fe, que se estrenará este sábado en Barranquilla frente al Junior por la fecha 9 de Liga Betplay.



Le puede interesar: César Augusto Londoño habla de la salida de Óscar Rentería del Pulso del fútbol)

Kappa Colombia reveló el diseño que rinde homenaje a Bogotá con referentes como la Torre Colpatria, el estadio El Campín y Monserrate, entre otros emblemáticos lugares de la capital del país.



(No deje de leer: 'Bolillo' Gómez aviva la llama: polémica declaración sobre Shakira, tras Piqué)

¡Mira lo que es nuestra tercera camiseta 😍!



Inspirada en la belleza de Bogotá y esos lugares que nos hacen sentir orgullosos de la ciudad en la que nació nuestro primer amor ❤️.



Disponible a partir del 18/03/2023 en @CasaCardenal 🇮🇩 y https://t.co/q1YzwgonBl. pic.twitter.com/Hq7v3rYCHB — Independiente Santa Fe (@SantaFe) March 17, 2023

"Inspirada en la belleza de Bogotá y esos lugares que nos hacen sentir orgullosos de la ciudad en la que nació nuestro primer amor", escribió la cuenta oficial de Santa Fe presentando la camiseta que estará a la venta desde este 18 de marzo.



Desde el momento en que se conoció la nueva camiseta, muchos de sus aficionados criticaron lo poco estética que se ve con el homenaje a Bogotá, aunque se mostraron identifiocados con el uso del antiguo escudo que hace referencia a la fundación de la institución.



(Además lea: Nairo Quintana no se resigna y calienta motores con exigente entrenamiento)



Aunque todavía no se revela la lista de viajeros a Barranquilla, se conoció que Harold Rivera pudo recuperar a Wilson Morelo, quien fue habilitado tras sufrir un espasmo muscular en la espalda y aunque estará convocado, no tiene asegurada su titularidad.



Las bajas que sí tendrá Santa Fe serán en defensa. Ni Kevin Mantilla ni Marlon Torres entraron en los planes del técnico pues no recibieron el aval para reincorporarse.



ELTIEMPO.COM