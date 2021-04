Un Santa Fe desconocido casi pierde en casa: salvó un punto milagroso

Un cabezazo en el último minuto fue la salvación para un Santa Fe desconocido. Perdía contra Deportivo Pereira, no jugaba bien, pero llegó el defensor Fainer Torijano para igualar el marcador 1-1 cuando el partido ya agonizaba. Al equipo cardenal le quedan tres fechas para asegurar la clasificación entre los ocho.

Este fue un Santa Fe diferente, que tuvo un primer tiempo errático, que jugó como confiado, y se encontró con un rival bien plantado, un Pereira urgido de puntos por su lucha por no descender, y que llegó a El Campín a no perder y casi se lleva la victoria.



Leandro Castellanos tuvo una de esas atajadas milagrosas, un remate que evitó cuando Pereira ya cantaba el gol. La jugada nació en una mala entrega del defensor Palacios. Vino un centro para Wilfrido de la Rosa, quien apareció completamente solo, de frente al arco, conectó y remató, y tenía que haber sido gol, pero de algún lado salió Castellanos, puso las manos casi en la línea de gol y mandó la pelota por arriba, mientras el quedaba tirado adentro del arco.



Pero no siempre puede Castellanos ser el salvador. Sus compañeros no estaban en su noche. Les faltó concentración. Al minuto 38, Pico fue el que salió mal. Otro regalo, dos toques, pelota a De la Rosa que ya estaba envenenado y esta vez pateó con toda su fuerza, casi de puntazo, y esta vez sí pudo vencer a Castellanos. Fue un golazo, aunque con complicidad cardenal.



Ese Santa Fe desconocido no reaccionó. Mantuvo un paso cansino, de poca profundidad y con un ataque nublado. En la segunda parte se fue Juan Pedroza y entró Johan caballero, que dio luces. Santa Fe se fue al ataque como si no quisiera perder ni un segundo para dejar atrás su pobre primera etapa, pero en su primera jugada ofensiva perdió la pelota, otra vez fue Pico, y en el contragolpe Pereira se atragantó con el segundo gol.



De la Rosa otra vez luchó contra Castellanos, lo dejó en el camino y el salvador fue Palacios, que estiró la pierna antes de que el atacante rematara con el arco vacío.

Y como pasa cuando se va perdiendo, el reloj empezó a presionar. Santa Fe tuvo el empate en los pies de Caballero, pero lo evitó el portero Castillo. Luego de esa jugada hubo un tiro de esquina, Torijano cabeceó en el área, hubo mano que el árbitro no consideró como penalti. Sherman Cárdenas quedó con panorama de remate y pateó afuera. Luego falló Arboleda, después pateó mal Ramos. No hubo precisión en el ataque cardenal.



Hasta que llegó el milagro. Un tiro de esquina, pelota aérea, vieja fórmula cardenal, y fue Torijano el que se levantó en el área y metió un cabezazo certero, con complicidad de la defensa y del portero, para poner el empate 1-1 en el minuto 89.



Santa Fe respiró. Dejó escapar dos puntos valiosos de local, desaprovechó la oportunidad de ser líder y dejó una mala cara, pero al menos no perdió. Eso sí, tendrá que recuperar su nivel para asegurar la clasificación.



