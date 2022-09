Santa Fe empató 1-1 con Atlético Nacional y complicó sus aspiraciones de afianzarse en la pelea por un lugar en los ocho primeros de la tabla, a falta de seis fechas.

El equipo bogotano sabía que tenía que salir a ganar, que ya no queda mucho tiempo y que el “equipo en proceso”, del que tanto ha hablado el uruguayo Alfredo Arias, aprende mejor ganando.



Sin embargo, el león se topó con un Nacional que viene en alza desde el comienzo del interinato de Pedro Sarmiento.



Y aunque arrancó ganando, le anotó el primer gol de esta era de transición verdolaga, y tuvo un juego más fluido que el de hace unas fechas, Santa Fe no logró quedarse con la victoria.



En medio de un partido vibrante, mucho mejor en el primer tiempo, con opciones de lado y lado, el empate a un gol fue lo más justo. Ahora, los cardenales miran al calendario con los partidos que le quedan y los que tienen pendientes sus rivales. Esa es la cuenta regresiva.

Vibrante partido

Foto: Néstor Gómez, EL TIEMPO

En la primera mitad, Santa Fe rugió temprano. Fue cuestión de que los cardenales sacaran del centro del campo para que la agresividad se hiciera sentir. En cuatro minutos, ya se cobraba el segundo tiro de esquina a su favor. Y, precisamente, en el segundo de esos cobros, llegó el primer tanto gracias a un tremendo cabezazo de Andrey Estupiñán, tras el lanzamiento de Wilfrido de La Rosa.



Lo que no se esperaban los hinchas es que la anotación representara el fin de la intensidad, pues siquiera se escuchó el grito de gol cuando el equipo se replegó.



En ese cambio de intenciones, Nacional lo arrinconó todavía más. Y Andrés Román, un viejo conocido de varios duelos con Millonarios, fue quien decretó el empate de los verdolagas. A partir de entonces, con el 1-1, Santa Fe tomó el libreto y recordó cuál era su plan. Pero en frente ya estaba un Nacional envalentonado.



Con opciones de lado y lado, frustradas por atajadas monumentales de José Silva y Kevin Mier, terminó la parte inicial.



En el segundo tiempo, Nacional empezó liderando la ofensiva. Dorlan Pabón, que venía siendo el hombre clave del ataque verdolaga, impuso el ritmo por la banda derecha. Luego, Santa Fe empezó a mostrar que su idea era quedarse con la victoria.



Neyder Moreno entró por de La Rosa y, sobre el minuto 67, tuvo una de las más claras, pero la pelota salió desviada. Luego, un par de minutos después, el turno fue para Herrera, pero el balón se fue a la tribuna norte del estadio El Campín.



Ya en los últimos 30 minutos, al contrario de la primera mitad, los ánimos se fueron bajando. Nacional mandó a Jarlan Barrera por Andrés Andrade buscando profundidad, pero le costó bastante entrar en juego. Pabón tuvo la victoria en el 77’, cuando quedó solo frente a Silva, pero la mandó por arriba. Santa Fe, por su parte, tuvo varias oportunidades, una de Moreno en el minuto 86 quizá la más clara, pero no logró concretar.



Este domingo, de nuevo en El Campín, Santa Fe tiene una oportunidad más de acercarse a los ocho clasificados. Envigado, un rival que viene de dos caídas, el primero de sus últimos jueces.



