Santa Fe sigue sin ganar y sin convencer

Independiente Santa Fe sacó un punto en su visita a Barrancabermeja, tras igualar 0-0 con Alianza Petrolera y luego de tres partidos no sabe lo que es la victoria y no convence en la Liga colombiana.

Las primeras acciones del partido permitieron observar una oportunidad de gol para Alianza Petrolera quien sobre el minuto dos, estrella un balón sobre el vertical derecho, por parte del jugador Jhon Vásquez, desperdiciando oportunidad para abrir el marcador. De otra parte, Santa Fe ordenado en defensa cedió la iniciativa y tenencia de balón al onceno local.



Ahora bien, con el paso de los minutos el equipo cardenal mediante la apertura de la cancha por los costados, logró generar por instantes, volumen ofensivo en el último cuarto de cancha, pero sin convertir sobre la portería adversaria. Alianza petrolera lo intentó desde las transiciones rápidas entre defensa y ataque elaborando una opción que no pudo traducir en gol.



Terminaría el primer tiempo con escaso trabajo para los arqueros de Alianza petrolera e Independiente Santa Fe, pues en pocas oportunidades visitaron las porterías, dejando como marcador parcial cero por cero.



Para el segundo tiempo, los oncenos en contienda salieron al campo de juego con una actitud un poco más ofensiva, en los primeros minutos dos aproximaciones a gol por intermedio de Luis Seijas y Juan Ríos para Santa Fe y Alianza respectivamente, reactivaron las posibilidades para buscar la apertura del marcador.



Sobre el minuto 23 del segundo tiempo Johan Arango desperdició la única opción clara de gol del partido para Santa Fe, cuando de forma notable el portero Ricardo Jerez, de mano derecha desvía el remate del jugador cardenal ahogando el grito de gol para el visitante.



Ahora bien, Johan Arango en el minuto 33 de la segunda parte vuelve a tener oportunidad clara de gol, cuando aprovecha una pifia del portero Jerez que soltó un balón en el área propia, hecho que no pudo traducir en gol el jugador cardenal.

Culminaría el partido con un empate a cero goles, entre dos equipos que mejoraron su producción futbolística en el segundo tiempo, pero no les alcanzó para abrir el marcador y quedarse con la victoria.



Síntesis

Alianza Petrolera: Ricardo Jerez (6), Yhormar Hurtado (5), Luciano Ospina (5), Jeison Palacios (5), Faryd Díaz (5), Juan Ríos (7), Fredy Flórez (6), Yeiner Orozco (4), Ronaldo Ariza(4), Jhon Vásquez (6) y Cesar Arias (4). DT: César Torres.



Santa Fe: Geovanni Banguera (6), Carlos Arboleda (6), Fainer Torijano (6), Carlos Henao (6), Nicolás Gil (4), Juan Pedroza (5), Andrés Pérez (6), Luis Seijas (6), Fabio Burbano (5), Johan Arango (6) y Carmelo Valencia (5). DT: Guillermo Sanguinetti.



Partido: Bueno.

Goles Alianza Petrolera: No hubo.

Goles Santa Fe: No hubo.

Cambios Alianza Petrolera: Estefano Arango (4) por Ariza (12 ST), José Correa por Arias (24 ST) y Luis Mosquera por Vásquez (35 ST).

Cambios Santa Fe: Edwin Herrera (5) por Gil (1 ST), Arley Rodríguez por Seijas (17 ST) y Jhon Velásquez por Pedroza (38 ST).

Expulsados Alianza Petrolera: No hubo.

Expulsados Santa Fe: No hubo.

Amonestados Alianza Petrolera: Flórez (30 ST).

Amonestados Santa Fe: Gil (31 PT), Pedroza (13 ST), Pérez (17 ST), Herrera (26 ST) y Torijano (35 ST).

Detalle: Alianza Petrolera en dos partidos no conoce victoria en condición de local en la liga I - 2019.

Figura: Juan Ríos Alianza Petrolera (7).



Estadio: Daniel Villa Zapata.

Asistencia: 3.000 Espectadores aproximadamente.

Taquilla: No suministrada.

Árbitro: Gustavo Murillo (7).



Julián Carreño

Para EL TIEMPO