Santa Fe sufrió, mejoró y se llevó un empate en su visita a Jaguares

Fue un partido de dos caras para Independiente Santa Fe, este domingo en su visita a Jaguares. Tuvo un primer tiempo complicado, se salvó y aguantó la arremetida local. Pero en el segundo tiempo reaccionó, fue más ambicioso y pudo llevarse el triunfo. Al final, fue un 0-0 que le sirve para seguir sumando fuera del estadio El Campín.

La primera opción de gol la tuvo Jaguares de Córdoba muy temprano, a los 4 minutos, con un remate del lateral Fabio Castillo que pegó en el horizontal.



A los 30' , de nuevo otro postazo a favor de lo felinos del Sinú, pero esta vez de Róbinson Aponzá.



Santa Fe despertó tras las dos opciones de los locales, y a los 39 minutos en un tiro libre Luis Manuel Seijas produjo peligro para el pórtico de Jaguares.



El partido se vio interrumpido al minuto 40 de la primera parte por la suspensión del fluido eléctrico, lo que generó malestar en el público presente. Tan solo 15 minutos después el árbitro ordenó reanudar el compromiso sin anotaciones de ningún lado, pese a los intentos de los locales y lo visitantes.



Para la segunda parte, Santa Fe quiso poner las condiciones en el terreno de juego y tuvo la opción con un remate de Wilson Morelo que pasó cerca del palo derecho del arquero de Jaguares, Wilder Mosquera. El mismo Morelo, a los 6 minutos del segundo tiempo, se acercó de nuevo al arco cordobés.



Santa Fe tuvo también su remate en el palo con una opción de golpe de cabeza de Carlos Henao. Fue su mejor oportunidad.



Al final el duelo quedó con estás opciones para cada equipo y no pudieron vulnerar el arco. Jaguares terminó con 10 hombres por una violenta falta de Córdoba sobre Morelo.



Tras este resultado, Jaguares llegó a cinco puntos en la tabla , mientras que Santa Fe sumó seis unidades.



El cuadro cordobés jugará en la próxima fecha (6) de visitante ante Patriotas Y Santa lo hará de local frente a Bucaramanga.



Síntesis



Jaguares: Wílder Mosquera 6, Juan Pablo Zuluaga 6, Ramón Córdoba 4, Wílmer Díaz 6,

Fabio Castillo 6, Juan Camilo Roa 5, Alexis Hinestroza 6, Jhony Cano 5, Cléider Alzate 4, Róbinson Aponzá 5, Rafhael Oliveira 5.

DT: José M. Rodríguez.



Cambios en Jaguares: Mauricio Cortés por Aponzá (19 ST), Juan Leandro Vogliotti por Oliveira (28 ST) y Juan José Mezú por Cano (35 ST).



Santa Fe: Leandro Castellanos 6, Carlos Arboleda 6, Javier López 6, Carlos Henao 6,

Edwin Herrera 5, Juan Daniel Roa 6, Yeison Gordillo 6, Arley Rodríguez 4, Diego Guastavino 4, Luis Manuel Seijas 5, Wilson Morelo 5.

DT: Gullermo Sanguinetti.



Cambios en Santa Fe: Facundo Guichón por Guastavino (27 ST), Baldomero Perlaza por Rodríguez (38 ST) y Carmelo Valencia por Seijas (42 ST).



Goles: no hubo.

Expulsado: Córdoba (40 ST).

Detalle: el partido se suspendió durante 15 minutos, a los 38 PT, por falta de luz.

Figura: Javier López (6).

Estadio: Jaraguay.

Asistencia: 3.000 espectadores, aprox.

Taquilla: no fue suministrada.

Árbitro: Luis Sánchez (6).



Gudilfredo Avendaño Méndez

Especial para EL TIEMPO

Montería