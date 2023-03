Santa Fe sufrió una dolorosa derrota contra Millonarios 1-2 en el clásico capitalino. El equipo cardenal no pudo contener a Mackalister Silva, que jugó un partidazo, hizo dos goles y pudo hacer dos más.



(Le puede interesar: Millonarios gana el clásico y los memes destrozan a Santa Fe)

Santa Fe tuvo pasajes buenos del partido, de agresividad y presión, pero también cometió pecados defensivos que le costaron goles, sobre todo por los rebotes que dio el portero Silva.



Todo eso lo analizó el técnico cardenal Harold Rivera en rueda de prensa al final del compromiso.

Facebook Twitter Linkedin

Santa Fe vs. Millonarios Foto: Sergio Acero Yate. EL TIEMPO

El análisis de Rivera

Balance: "Cometimos errores y Millonarios nos cobró. El primer gol de ellos viene de una opción nuestra. Luego nos marcaron muy temprano en el segundo tiempo, ellos se repliegan, sufrimos la lesión de Viafara, 25 minutos con uno menos. No queríamos perder el clásico. Hicimos cosas buenas. Sambueza, Wilfrido, Enamorado... No concretamos y sí lo hizo Millonarios. Perder este partido nos duele bastante".



Errores: "La tenencia, sostener, cerrar espacios. Nos explotaban la espalda de los volantes pero no nos hacían daño. Mejorar el pase entre líneas que nos afecta y concretar. El primer gol fue serie de errores".



Cambios: "Lo de Neider, iba a entrar de extremo, pero se nos lesiona Viáfara. Me toca ponerlo de lateral, lo ha hecho. La idea era mantener la figura y que Kelvin ayudara a sacar la pelota y Rojas ayudara en ataque. Abrir la cancha con los extremos. Pero a Neyder le tocó ir más atrás. Con Hugo y Marrugo queríamos filtrar, pero Millonarios se nos replegó...".



Nivel: "Fuimos imprecisos pero Millonarios cerró los espacios y entramos al vestuario con aire en la camiseta por el empate y cuando volvemos nos marcan muy temprano, un baldado de agua fría. Atacamos, queríamos por las bandas, refrescamos el ataque. Con uno menos se nos dificultaba".



Viáfara: "Creo que es contractura o estirón. Pisó, el freno lo tiró el posterior. No teníamos más cambios. Lo dejamos que hiciera presencia o fijara a alguien... Mantilla no va alcanzar ni Marlon para el partido del viernes. Harold ya tiene alta médica".



Sudamericana: "Mantener las ganas, el pundonor, la actitud para levantar el equipo. El resultado fue adverso, nos vamos derrotados pero el equipo incluso con 10 trató de buscar el empate. Corregir errores. Se viene algo importante como la Copa".



Físico: "Si entra Viáfara al departamento médico serían 4 jugadores bajas, hay que recuperarlos a todos. Tenemos que rendir en las dos competiciones y en el torneo local clasificar. El viernes durísimo contra Chicó





PABLO ROMERO

Redactor de EL TIEMPO

Más noticias de deportes