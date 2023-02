Santa Fe vivió 90 minutos de martirio en Medellín. Sufrió, aguantó casi todo el partido con 10 jugadores, resistió con sus garras afiladas, incluso empezó ganando, y estuvo cerca de perder, pero al final se llevó un muy luchado empate 1-1 en el Atanasio Girardot, en la fecha 3 de la Liga.

Marrugo enredó todo

Christian Marrugo comete falta de expulsión. Foto: Tomada de Win Sports +

El partido pudo ser desastroso para Santa Fe, por como empezó, con una de esas eventualidades que nadie planea, que nadie prepara, porque a los 3 minutos de juego ya había perdido a un hombre por expulsión. Fue Christian Marrugo, el volante que llegó como refuerzo este año, el que cometió una entrada descalificadora contra el defensor Jonathan Marulanda. El juez central Eder vergara tuvo que revisar el VAR para confirmar la acción, la imprudencia de Marrugo y por eso le saco la tarjeta roja. Santa Fe entró en alarma, quedar con 10 hombres con todo el partido por delante era un riesgo enorme.



Pero el equipo cardenal doblegó esfuerzos. Cada jugador se multiplicó para que la ausencia no se sintiera tanto. Medellín fue al frente, a intentar destrozar la resistencia cardenal, pero se encontró con un equipo bien parado. El partido fue de posesión local, con dominio total, y de espera santafereña. Sin embargo, los papeles se invirtieron y la sorpresa fue para el Poderoso, porque al minuto 23 el gol fue para los leones, a través de un penalti convertido por el atacante Wilson Morelo.



Santa Fe encontró un tesoro. Con 10 y ganando en el Atanasio Girardot, no se iba a poner rojo para defender.



En la segunda parte el partido se mantuvo en la misma tónica. Santa Fe jugó a interrumpir, controlar y sin arriesgar nada, para no perder los puntos en alguna desatención. Al minuto 69 entró a la cancha Hugo Rodallega, el flamante refuerzo cardenal que regresa al fútbol colombiano luego de 18 años de estar en el exterior.

Pons igualó



Medellín sintió que se le agotaba el tiempo, aceleró un poco más. Luciano Pons salió del área, recibió el pase de Pipe Pardo, y como quien tiene el arco tatuado en la mente, de inmediato sacó un remate abajo y a un ángulo. El portero José Silva se quedó quieto, congelado, viendo el andar de la pelota. Fue el 1-1 y el Poderoso tomó aire para ir por el triunfo.



Y lo tuvo, Pardo quiso repetir la dosis y metió un remate calcado, pero esta vez el portero Silva no se dejó engañar, se lanzó abajo y de manera espectacular detuvo la pelota.



El cierre del partido fue de infarto. Medellín encima, al acecho, buscando el gol de la victoria, Silva tuvo otra atajadota, Aja desvió un remate con veneno, incluso hubo un gol anulado a Batalla.



Santa Fe se llevó un punto valioso, que le sabe bien, por como se dio el partido, por como se hizo expulsar Marrugo, por todo lo que batalló.





PABLO ROMERO

Redactor de EL TIEMPO

@PabloRomeroET

