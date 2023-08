Santa Fe aún no gusta. Aún no luce. Es un Santa Fe bastante gris. Y lo peor es que a su opaco juego contra La Equidad, en El Campín, no lo salvó el resultado, apenas fue un empate 1-1 que dejó un evidente malestar en la afición.

Este Santa Fe no está para dar espectáculo. Está para ser efectivo. Para ganar con lo justo y defender con el corazón el resultado. Pero esa estrategia no le salió contra La Equidad. Pensó que el 1-0 era suficiente y no. La ventaja la encontró en un penalti revisado en el VAR, luego de un tiro de esquina. La pelota le cayó a Jersson González que recibió un pisón de Pablo Lima. Rodallega ejecutó con frialdad y puso el 1-0 en 20 minutos.



Santa Fe hizo ese gol y se olvidó del partido, o por lo menos se olvidó de atacar. El trabajo pesado se trasladó a la defensa, porque La Equidad asumió su necesidad y fue a buscar el partido, y se fue acercando en la media distancia y haciendo figura al portero Antony Silva, que respondía bien, como en un potente disparo de Johan Rojas que logró enviar por encima del travesaño, y otro remate del mismo Rojas que el portero resolvió en dos tiempos.



Pero en la segunda parte Rojas afinó su remate y Silva ya no pudo detenerlo. Cobró un tiro libre abajo, la pelota tocó la barrera y el portero quedó desubicado, engañado, aunque con mucha responsabilidad, y fue el 1-1 en 52 minutos.



Al fin Santa Fe se sacudió. Rodallega lideró la reacción y tuvo el segundo gol luego de un centro rastrero de Viafara, pero su remate lo salvó con los pies el portero Ortega de forma milagrosa.



PABLO ROMERO

Redactor de EL TIEMPO

@PabloRomeroET

Más noticias de deportes