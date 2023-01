Santa Fe tuvo dos caras en su estreno en la Liga 2023, con empate de visita contra Jaguares, 2-2, este viernes en Montería.

El equipo cardenal dio muestras de querer ser competitivo, de querer ser agresivo en ataque, pero le falta ajustar tuercas para encontrar su mejor forma.



Por ahora, empata de visita y eso es bueno para arrancar. Además, todavía le faltan varios de sus nuevos jugadores, como Hugo Rodallega o Fabián Sambueza.

Dos caras

14 segundos iban del partido cuando los leones ya rugían. Se lanzaron al ataque con voracidad, recuperaron la pelota en dos zarpazos y Enamorado fue el encargado de anotar el 1-0. Se trata del gol más rápido de Santa Fe en su historia.



Se veía bien el equipo cardenal, se veía agresivo, pero tuvo desatenciones que pagó caras. Una de ellas, un penalti al borde del área de Neyder Moreno. Pablo Rojas, de penal, en 16 minutos empató.



Santa fe aún muestra grietas, deberá ajustar pronto, por ahora, mostró algunas ideas de lo que pretende, aunque Marrugo, uno de los nuevos, no fue determinante. Sí Morelo, que sigue siendo el eje, el que participa en todas las jugadas de ataque.



Y Santa Fe se fue arriba de nuevo, en una buena jugada colectiva, con muchos hombres en campo rival, un centro y un cabezazo de Viáfara, otro de los nuevos, y quien estaba solo en el segundo palo para anotar.



Pero Santa Fe volvió a ceder, tuvo nuevas desatenciones, como en el juego aéreo, en un tiro de esquina en el que fallaron las marcas, y Julián Guevara puso el 2-2.



El segundo tiempo ya fue otra cosa, un juego reñido, raspado, un Santa fe que perdió la idea, un Marrugo que no pesó. Fue uno tiempo plano para ambos, fue el reflejo del comienzo de temporada para ambos.



Santa fe espera fichas claves, y espera engranar y encontrar el mejor once y el mejor esquema. Tiene armas, debe aplicarlas.



Sobre el final perdió a Kelvin Osorio por expulsión, gran lunar, porque eso de las rojas ha sido recurrente en las últimas temporadas del rojo.



Se dio el estreno y Santa Fe no brilló pero no desentonó. Ahí va, pero de este equipo se espera más.





PABLO ROMERO

Redactor de EL TIEMPO

