Santa Fe estaba obligado a ganar, no tenía de otra, no tiene margen, pero en su visita al eliminado Deportivo Cali, apenas pudo empatar 1-1, y con ese resultado quedó muy comprometido para clasificar a los cuadrangulares, cuando solo le queda un partido, de visita contra Once Caldas.

Santa Fe salió a la cancha de Palmaseca a buscar la victoria, y consiguió irse arriba en el marcador en un penalti, una falta cometida de Moreno contra Morelo, entrando al área, y Wílmar Roldán dio la falta.

Los goles llegaron rápido

El propio Morelo se encargó de patear y poner el 0-1 en 18 minutos. Era un gol muy importante para los cardenales, que necesitaban esos 3 puntos.



Sin embargo, la euforia solo les duró unos minutos, porque en un descuido el Cali encontró el empate.

Al minuto 20 el equipo azucarero atacó sobre la derecha, Santa Fe falló en la marca, el jugador Mina llegó a línea final, tiró el centro y Luna apareció muy solo para empujar la pelota y poner el 1-1.



De ahí en adelante fue un partido de ida y vuelta, en el que la victoria pudo ser para cualquiera. Los atacantes cardenales chocaron con el buen trabajo del portero Acevedo. Del otro lado, Castellanos también fue protagonista.



Santa Fe hizo lo que pudo por ganar, descuidando su zona defensiva. Arriesgando todo. Morelos intentó una y otra vez. Moreno puso una pelota en un palo. Gómez probó con su gran tiro libre, Neyder tuvo otro remate de frente al arquero pero un defensor caleño metió la cabeza y evitó el festejo.



Santa Fe llegó a 26 puntos, parcialmente es octavo, pero falta que jueguen rivales directos, como el partido del domingo entre Envigado y Águilas, y Alianza vs. Once Caldas.





DEPORTES