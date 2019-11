Santa Fe se enredó, empató con Cali, aunque aún depende de sí mismo

Santa Fe quedó dependiendo de sí mismo para la última fecha, para soñar con cerrar su milagroso semestre con una final, cuando hace exactamente tres meses era último y algunos ya comenzaban a mirar hacia abajo y no hacia arriba. Eso sí, perdió la oportunidad de llegar montado en el primer lugar, por falta de eficiencia, y tuvo que conformarse con un empate 1-1 con Deportivo Cali.

Los rojos no jugaron bien, pero en el segundo tiempo, en un tramo de 23 minutos en los que su rival quedó con un jugador menos, por una ingenua expulsión de Danny Rosero, dio la sensación de que el segundo gol era cuestión de tiempo.



Pero no fue cuestión de tiempo, fue de precisión, y a Santa Fe, esta vez, le faltó. Incluso, desde la primera etapa, cuando en uno de esos contragolpes que tan bien le salen al equipo de Hárold Rivera, Fabián Sambueza, con tiempo y espacio no solo para rematar él, sino también para buscar a un compañero mejor ubicado, no pudo hacer ni lo uno ni lo otro.



En cambio, Deportivo Cali, que en los primeros minutos se había visto algo mejor que su rival, se vio premiado por esa actitud de ir al frente, en un gol con algo de fortuna: centro de Juan Camilo Angulo, cabezazo sin dirección de Juan Ignacio Dinenno y un desvío de Carlos Arboleda que terminó entrando en el arco de Leandro Castellanos. A los 25 minutos, los verdes soñaban.

Tal como se estaba dando el partido para Santa Fe, era clave conseguir el empate antes de terminar la primera etapa. Pero a los ‘cardenales’ les costaba llegar al arco de Johan Wallens.

Pero un impulso en el tiempo de reposición lo fue llevando poco a poco a la igualdad, primero, con un remate de Maicol Balanta que Wallens mandó a la raya final, y luego, de ese cobro de tiro de esquina, apareció el 1-1: primero, cobro de Jhon Velásquez y salto sin precaución de Fáiner Torijano que pudo ser falta y que el juez Nicolás Gallo no sancionó. Luego, de esa jugada, salió un rebote que terminó en un rechazo defectuoso de Dinenno, un desborde y centro de Sambueza y un taco de Torijano. ¡Golazo!

Santa Fe hizo más por el 2-1 que Cali. Y sobre todo, después de la expulsión de Rosero, a los 14 de la segunda etapa, que fue al bulto contra Daniel Giraldo, dos minutos después de que el mismo zaguero se salvara de la roja por decisión del juez Nicolás Gallo, de muy mal trabajo. A partir de allí, el juego tuvo tono rojo. Pero la falta de efectividad le costó muy cara a Santa Fe.



También se comienzan a notar las secuelas del esfuerzo de una nómina base que no ha tenido mucho recambio (desde que llegó Rivera, la titular se recita casi de memoria y cuando ha tenido que hacer cambios, lo ha hecho por obligación). Esto dijo, a propósito, el DT:



De hecho, para el juego definitivo contra América, en Cali, este miércoles, perderá al atacante Jéfferson Duque. Primero había completado la quinta amarilla acumulativa y luego, cometió una falta durísima en el borde del área que le costó la roja, a los 37 de la segunda etapa. Lo curioso es que de esa falta nació un contragolpe del local. ¿Qué norma de ventaja dio el central?



Ya diez contra diez, el juego se abrió y pudo haber pasado cualquier cosa. Como un penalti por un agarrón de camiseta de Nicolás Hernández a Déiber Caicedo que no sancionó Gallo. Pero al final, no pasó nada. Santa Fe hace rato salvó el semestre, y también su futuro cercano. Ahora tiene la oportunidad, ganando en Cali, de ser finalista y hacer historia.



José Orlando Ascencio

Subeditor de Deportes

@josasc