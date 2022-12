Alfredo Arias termina con sabor amargo su estadía en Santa Fe. Terminado el torneo, y con la eliminación, el DT se marchará a Peñarol. Antes, dejó sus reflexiones sobre el empate contra Millonarios 1-1 y el no poder jugar la final del campeonato. Y dijo adiós.

Palabras de Arias

Alfredo Arias, técnico de Santa Fe. Foto: YouTube: Dimayor

En rueda de prensa posterior al partido y a la eliminación, el entrenador analizó la campaña de su equipo, al que no le alcanzó para ir a la final.



Despedida: "Me voy agradecido con Santa Fe".



Recomendaciones: "No me corresponde dejar nada, sí un informe, porque trato de ser profesional. Dejé informe de los jugadores, dejamos todo para el que llegue. El que decidirá es el técnico que llegue".



Santa Fe: "Un lugar donde quedo agradecido, el cariño que me dieron. Estoy un poco viejo pero ojalá pueda volver algún día".



Hinchada: "Me preguntaban el mensaje varias veces, yo decía, ojalá vayan al estadio, pero la hinchada sabe cuándo tiene que ir. Hoy vinieron, alentaron. Ojalá no pierdan la ilusión con su equipo. Uno no puede disminuir a sus jugadores. Santa fe ha recuperado la ilusión. Hicimos un buen campeonato. El presidente me dijo, el segundo objetivo es clasificar a una copa... Son una gran hinchada".



Jugadores: "El último mensaje lo daré el viernes en Tenjo. Hicimos un muy buen grupo, fuerte, unido.No alcanzamos el último objetivo de ir a la final":



Balance: "Jugamos bien. Lo dije antes, jugamos contra el mejor equipo. Los enfrentamos 4 veces, perdimos el primero, ganamos el segundo y nos empataron los dos últimos".





PABLO ROMERO

Deportes

