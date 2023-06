Santa Fe se quedó sin técnico a dos fechas de terminar la fase todos contra todos de la Liga. El 11 de mayo, el club decidió terminarle el contrato a Harold Rivera, a pesar de que el equipo aún tenía opciones matemáticas tanto en la Copa Sudamericana como en el torneo local.

Con DT encargado, Gerardo Bedoya, los rojos quedaron eliminados de los cuadrangulares: pese a ganarle 5-0 al Huila en la fecha 19, en la última perdieron 3-1 con Once Caldas y se despidieron del torneo. Y en la Sudamericana, tendrá que ganarle a Goias en El Campín, el 28 de junio, para buscar al menos el repechaje contra uno de los terceros de la Copa Libertadores.



Han pasado, hasta este domingo, 38 días y en Santa Fe aún no han conseguido nuevo entrenador. Y, por lo que logró conversar EL TIEMPO con Eduardo Méndez, presidente del club, el panorama no es tan claro.

Eduardo Méndez niega acuerdo con Hubert Bodhert

Versiones de prensa daban como un hecho la llegada de Hubert Bodhert, quien acaba de pelear con Alianza Petrolera el paso a la final de la Liga. Méndez asegura que el tema no es así.

Hubert Bodhert



“Yo nunca he hablado con Bodhert. Lo he visto un par de veces y nos hemos saludado. He hablado con Carlos Orlando Ferreira, el presidente de Alianza, y le dije que me encanta ese técnico. Pero él tiene que resolver su situación allá. Si decide quedarse, pues se quedará. Si queda libre, pues hablaremos con él”, explicó Méndez.

Santa Fe maneja dos candidatos



El presidente de Santa Fe tiene otros dos técnicos en carpeta. Al club le ofrecieron al venezolano César Farías, que a final de año sacó al Aucas campeón en Ecuador, pero que acaba de ser despedido luego de que le impusieran una sanción de un año y dos meses por agredir a dos jugadores rivales.

César Farías

El otro nombre en el que se fija Méndez es el de Lucas González, actual técnico de Águilas Doradas, y que a comienzos de año hacía parte del cuerpo técnico de Rivera. González renunció para hacerse cargo del equipo de Rionegro.



Versiones extraoficiales hablan de que González habría presentado su dimisión en Águilas y si eso se da, Santa Fe entraría a hacerle una oferta.

Lucas González, DT de Águilas.



El nombre de Leonel Álvarez no ha sido descartado del todo, pero hay diferencias grandes en lo económico. EL TIEMPO conoció que el DT antioqueño pidió un salario de 250 millones de pesos mensuales y Santa Fe estaría en capacidad de pagarle 120 o 130.



Por lo pronto, Bedoya sigue preparando el equipo para la última fecha de la Copa Sudamericana, a la espera de que arranque la preparación para el segundo semestre.



