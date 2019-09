Al fin Santa Fe liberó el grito de victoria: venció al Medellín 2-0

El grito estaba contenido, atorado, reprimido, no en la garganta, sino en los pulmones o quizá en las entrañas, porque quería salir y no podía, porque eran ocho fechas sin tocar cielo, ocho partidos ahogado por el fracaso y la fatalidad y la mala suerte, y de repente salió, explosivo, como voladores a las nubes: fue el grito de VICTORIA que Santa Fe al fin pudo liberar al derrotar al Medellín 2-0.

Hay maneras de gritar los goles. Sobre todo cuando vienen refundidos, cuando se niegan a las súplicas del delantero. Cuando aparecen, después de tanta espera, de tanta angustia, de tanto desespero, el delantero explota y lo grita como si fuera el primero de su carrera, el de la canchita de barrio. El grito de Jéfferson Duque fue con los puños apretados y la sonrisa de lado a lado, las venas se brotaron y la cara se puso colorada porque al fin anotó un gol, y casi que no, y necesitó de la ayuda del arquero que le dijo, ‘tome, hágalo’. El gol de Duque rompe las cadenas. Fue el primero, el del 1-0.



No es que Duque no lo haya intentado. Eso sería injusto escribirlo. En cada partido se lo ve correr, luchar y patear. Llegó a Santa Fe para ser goles y como no los hacía, empezaba a cargar con ese pesado yunque. Y así, con la espalda doblada, corrió al encuentro de esa pelota, como saben hacer los delanteros persistentes, los que no dan pelota por perdida, y con la buena suerte (que ya la necesitaba) de que el arquero David González agarró el aire y dejó que el balón se fugara de sus manos directo al persistente Duque, que la cogió, avanzó, no podía rematar, estaba incómodo, y al fin metió un remate que debió ser un puntazo con el corazón.



Duque recibió los abrazos de esos jugadores que se sienten liberados, que al fin celebraron una victoria. Abrazos, miradas al cielo, gritos de batalla.



Y hubo uno más, el de Torijano. El tiro libre fue de Sambueza y de nuevo el arquero González conspiró con la revancha cardenal. No pudo agarrar la pelota que se paseó por el área y la dejó ahí, de nuevo, para que el defensor pateara como delantero, a un ángulo, preciso, para demostrar que la victoria no era casualidad.



Al hincha de Santa Fe no le debe interesar cómo fue que se ganó ese partido, pero por si las dudas, habrá que contarle que Santa Fe arrancó con algún nerviosismo, que a los 2 minutos su lateral izquierdo ya tenía amarilla y se salvó de la roja, y que al momentico Sambueza remató con todas sus fuerzas y puntería y la pelota pegó en la espalda de Duque, o que al minuto 47 del primer tiempo Castellanos se arrojó al remate de Quiñones como si de ese instante dependiera la gloria y salvó un disparo tremendo.



Era normal que los hinchas, los mismos que la noche anterior se desvelaron frente al hotel de concentración del equipo para alentarlo, vivieran 90 minutos de angustia suprema, así fueran 1-0 y luego 2-0. Había que resistor hasta el final para tener la certeza, para gritar el anhelado triunfo. Tuvieron un alivio de esperanza cuando el DIM perdió por expulsión a Delgado, entonces el triunfo era cuestión de minutos.



Los hinchas cardenales de nuevo sonríen, a pesar de que solo han dado un paso al frente. ‘De esta salimos juntos’, decía la bandera que le entregaron los hinchas a los jugadores en la noche previa. Aún no salen, pero empiezan a asomar la melena de león.



PABLO ROMERO

Redactor de EL TIEMPO

@PabloRomeroET