Santa Fe goleó y se metió en la pelea por la clasificación

Independiente Santa Fe no cree en nadie y sigue en busca de entrar a los ocho clasificados, tras la victoria 0-3 en condición de visitante con Jaguares, este sábado en el estadio Jaraguay de Montería.

Los dirigidos por Hárold Rivera están ‘benditos’ y los tres puntos llevan al elenco bogotano a contar con 17 unidades, muy cerca de la zona de clasificación.



Jéfferson Duque abrió el camino del triunfo, tras el tanto que anotó al minuto 8 de la primera parte, luego de una habilitación de John Velásquez.



Santa Fe, con el 0-1 a su favor se tranquilizó y no dejó armar a su rival, que una vez mostró por qué pelea por no irse de la categoría.



Para el segundo tiempo el conjunto ‘cardenal’ salió en busca de anotar el segundo tanto para asegurar la victoria y ese tanto llegó al minuto 23, con una gran acción de Maicol Balanta, una de las figuras de la escuadra.



Balanta burló a tres rivales y metió el balón en el arco para un 0-2 parcial, que dejó en malas condiciones a Jaguares.



Santa Fe no se quedó ahí y Sebastián Salazar, seis minutos después, venció al golero José Escobar, que no pudo impedir el 0-3, un contundente marcador que benefició al visitante.



Jaguares no quería irse sin anotar, pero encontró a una muralla en el arco santafereño: Leandro Castellanos, que impidió en tres ocasiones que el balón entrara.



El local, con la derrota, quedó en una difícil situación, es penúltimo con nueve puntos y sigue comprometido en el tema del descenso.



Deportes