Santa Fe mejoró, al fin ganó, pero no le alcanzó: afuera de la Copa

Santa Fe hizo todo lo posible por remontar, tuvo el que puede ser su mejor partido del semestre, ganó, al fin ganó, 2-0 a Nacional, pero le salió cara la derrota 3-0 en el partido de ida de octavos de final en la Copa Colombia. El equipo verdolaga sigue adelante en el torneo y ahora enfrentará al Tolima.

Los hinchas cardenales quedaron con un consuelo, la mejoría que mostró el equipo, que sacó a relucir el poder ofensivo que no tuvo en el juego de ida y en el resto de partidos que ha jugado en este semestre. Estuvo cerca de hacer posible lo que parecía imposible.



Tuvo en Jéfferson Duque a un delantero peligroso, que una y otra vez buscó el gol, no lo encontró, pero en parte por el buen partido del arquero Aldair Quintana, que más de una vez evitó las anotaciones del equipo capitalino.



No solo fue Duque, Velásquez tuvo un buen remate en el primer tiempo y falló ante el buen portero. Burbano estuvo cerca y le sacaron el balón casi de la línea. Esa primera parte fue de dominio cardenal.

Acción del juego entre cardenales y verdolagas. Foto: Mauricio León / EL TIEMPO

Lo de Nacional fue regular fuerzas y administrar su amplia ventaja. Cuando aceleró exigió al portero Castellanos. Pero poco.



En el segundo tiempo Santa Fe no bajó la dinámica, Duque tuvo una nueva oportunidad, un remate perfecto, camino de gol, y Quintana se lo evitó una ves más.



Hasta que al fin, al minuto 67, Santa Fe rompió su mala racha, la de no haber anotado gol en la temporada, y fue Velásquez el encargado, con un remate incómodo, abajo, pero fue el 1-0.



y ya en tiempo de descuento, apareció Murillo, que propuso una pared, que entró con potencia en el área dejó al portero y definió. Buen gol, el 2-0.



En el último instante del partido, a Duque le faltaron centímetros para llegar al balón y anotar el gol del empate.



Fue un resultado insuficiente, pero que le deja a los cardenales un aire de esperanza para lo que viene, aunque con la amargura de quedar fuera de la Copa.







DEPORTES