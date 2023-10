Santa Fe denuncia agresión de escoltas de Gustavo Serpa; Millos dice que fue accidental

Un oficial de seguridad de Independiente Santa Fe denunció que miembros del esquema de escoltas del presidente de la junta directiva de Millonarios, Gustavo Serpa, agredieron a integrantes del personal de logística del club ‘cardenal’.

El incidente se habría presentado a la entrada del estadio El Campín, antes del clásico que los azules ganaron 2-3, este sábado.

“Mis coordinadoras de zona fueron empujadas y agredidas y eso no lo vamos a permitir. Hago una queja formal ante ustedes, los medios de comunicación”, dijo el oficial, identificado como Alejandro Hernández.



“La agresión del señor Gustavo Serpa y sus escoltas hacia mis coordinadoras fue en un día muy especial, como fue el día de la lucha contra el cáncer”, agregó Hernández, quien dijo además que uno de los utileros de Millonarios también había amenazado a otra de las coordinadoras de zona, diciendo que “lo iba a atender en la zona exterior”.

#Bogotá | Durante la rueda de prensa posterior al clásico capitalino, la logística de seguridad de Santa Fe hizo una denuncia contra Gustavo Serpa, máximo accionista de Millonarios y sus escoltas.



La versión de Millonarios sobre el incidente

Posteriormente, el gerente de comunicaciones de Millonarios, César Ardila, dio la versión del club acerca del incidente.



“Al ingreso para el partido, el doctor Gustavo Serpa estaba ingresando y había alrededor mucha gente de Santa Fe. Tuvo agresiones verbales, que no deberían suceder, pero suceden, cuando un directivo rival va a entrar al estadio. La seguridad de él y la seguridad de la Policía lo empujan para evitar que lo agredan y en ese momento en que se empuja, se debió haber empujado a alguno de los personales de logística de Santa Fe”, explicó Ardila.



Ardila negó que lo sucedido haya sido una agresión. “En ningún momento Millonarios, ni ningún directivo, ni ningún personal de seguridad de los directivos, agredieron a alguna mujer del equipo logístico, como lo manifestó el jefe de seguridad de Santa Fe”, señaló.



“Es un tema incómodo para todos, eso no debe pasar. Ofrecemos disculpas ante la situación si es el caso, pero no hubo agresión ni intención de agresión del personal de seguridad del doctor Serpa y menos del doctor Serpa. Es algo que lo estaban obligando a hacer, que era ser empujado para evitar ser agredido y que haya un problema”, concluyó.

