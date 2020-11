'Acá todos son indios, no hay ningún cacique': Hárold Rivera

Hárold Rivera llegó en su momento a cubrir una emergencia y hoy Santa Fe le debe muchísimo: lo sacó de los últimos lugares, lo alejó de una posibilidad de caer en un zona peligrosa, cerca del descenso y, ahora, lo tiene puntero, tras ganarle 1-0 a Tolima.

Sin embargo, Rivera quiere ir más lejos. El técnico de Santa Fe hizo su balance del duelo de los dos primeros de la tabla, que se saldó a su favor, y explicó cuál fue la clave de la victoria.



"Yo creo que ha sido la confianza, la credibilidad. Son varios aspectos que se han trabajado. Se ha convencido en el trabajo", dijo Rivera. "A Tolima no le podíamos dar ventajas y contra ellos fuimos inteligentes. Todos los muchachos están motivados. De principio a fin tratamos de buscar el gol”, agregó.



Rivera cree que todavía hay muchas cosas por conseguir en Santa Fe, que llegó a 37 puntos en la tabla.



“Vamos paso a paso. No puedo soñar con llegar a una final sin entrar a los ocho. Ya tenemos 37 puntos a falta de un partido, esperemos seguir sumando de a tres. Tenemos un grupo compacto, unido, un grupo en el que todos son indios y ningún cacique”, expresó.



Santa Fe cerrará la fase todos contra todos el fin de semana contra Bucaramanga. En ese partido tendrá que hacer variantes, pues perdió a tres jugadores por acumulación de amarillas (Fáiner Torijano, Jeison Palacios y Enrique Serje) y uno por expulsión (Jhon Velásquez).



“Vamos a tener unas bajas obligadas, temas de amarillas, de expulsión, pero lo importante es que se pueda recuperar al equipo tanto anímica como físicamente. Se vienen partidos muy seguidos y ahora hay que comenzar a evaluar para así tomar decisiones”. concluyó.



DEPORTES