Santa Fe presentó de manera oficial a su nuevo cuerpo técnico

Santa Fe espera pasar la página del mal momento que ha vivido en esta temporada y tras la salida del técnico Harold Rivera, este jueves comenzó en forma el ciclo de Grigori Méndez, el DT escogido para afrontar el reto que tiene el club.



En conferencia de prensa, el presidente Eduardo Méndez presentó al cuerpo técnico, que se estrenará este jueves en el partido de la Copa Colombia contra Bucaramanga, en El Campín.



"Pasar de la trayectoria de ser jugador a entrenador, es un sueño. Queremos colaborar y es un gesto de lealtad", dijo Grigori, que fue jugador del equipo cardenal y que venía trabajando con las divisiones menores.



"Lo primero que quiero conseguir es que el equipo se sienta tranquilo y cómodo", agregó el nuevo entrenador albirojo.

Los 15 goles con los que Léider Preciado fue el goleador de la Liga 2014-II no le alcanzaron a Santa Fe para entrar a las finales.

"Los jugadores tienen capacidades y hay un buen grupo. Vamos a trabajar en los errores críticos para mejorar y tener un buen fútbol", comentó.



Por su parte, el presidente de la institución bogotana dejó claro que si no es Méndez, otro técnico vendrá a sacar adelante a la institución: "Mientras tanto, para de pronto no tener algún sobresalto, si las cosas no llegasen a terminar, pues tenemos 213 o 214 hojas de vida que iremos analizando una por una para ver si es necesario acercar otro técnico"



Grigory Méndez estará acompañado de Francisco Delgado, también exjugador cardenal, así como Léider Preciado, que se encargará del entrenamiento de los delanteros. Preciado comentó: "Lo más importante es el sentido de pertenecía, ir adelante".

