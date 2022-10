Luego de caer en el epílogo ante Jaguares, el plantel de Santa Fe quedó con caras largas por dejar ir la clasificación.



Así lo dejó ver el entrenador Uruguayo Alfredo Arias, en la rueda posterior al compromiso en Montería.

'Si no clasificamos será un fracaso'

Alfredo Arias, técnico de Santa Fe

No hay excusas



Tuvimos descuidos y los aprovecharon. No hay excusas, eso fue lo que pasó.



Causas de la derrota



Siempre las razones son mentales, cuando es a favor o cuando es en contra. Lo futbolístico depende de lo mental. El penal, la expulsión... todo fue en contra para la mente. La presión llevó a que el rival se fuera arriba y no pudiéramos salir. Llevamos cinco partidos terminando con 10. Las decisiones de los terceros también influyen. Tenemos que ir sí o sí por la clasificación en los dos partidos que nos quedan de local. Si no logramos clasificar será un fracaso.



¿Le gustó el juego?



El juego no me gustó. No fue un partido claro. Creo que ese apuro por conseguir los puntos para clasificar nos ha jugado en contra. Hay situaciones que van marcando el juego y al final terminamos cayendo.

