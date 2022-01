La Superintendencia de Sociedades avaló el acuerdo de reorganización de Independiente Santa Fe. Así lo dio a conocer el socio de Urazán & Abogados Asociados, firma experta en insolvencia empresarial, Juan Carlos Urazán Aramendiz, quien explicó que las deudas reconocidas por la compañía suman $23.234 millones según el reporte revelado.

La decisión determina que el término para el pago total de pasivo a reestructurar será por un periodo de 10 años y un tiempo de gracia de 12 meses.

Los términos



Se advierte que las creencias laborales ascienden a $2.932.479.368 y se pagarán en 12 meses al vencimiento del periodo de gracia.



De igual manera, las acreencias fiscales (impuestos – Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales-Dian- y secretarías de Hacienda) ascienden a $1.759.804.034 y se cancelarán, también, en término de 12 meses.



Se informó que las acreencias parafiscales (cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar –Icbf– y Servicio Nacional de Aprendizaje –Sena) están por el orden de los $206.460.236, las cuales serán canceladas en una sola cuota.



De acuerdo a lo anterior y a la relación con los créditos de segunda clase (créditos que tienen una preferencia para fines de pago por ejemplo contratos suscritos con inversionistas que están registrados ante Confecamaras), las deudas suman $3,951,854,319 y se pagarán en 36 cuotas mensuales, a partir de la finalización del pago de las acreencias parafiscales.



Las deudas con los acreedores de quinta clase (quirografarios es decir acreedores que no tiene garantías como por ejemplo proveedores no fundamentales para la operación de la empresa) tienen un valor de $14.384.395.201



Santa Fe, el 18 de septiembre del 2019, presentó la solicitud de admisión ante la Superintendencia de Sociedades y dos meses después el ente de control admitió a la sociedad al proceso de Reorganización Empresarial conforme a lo previsto en la Ley 1116 de 2006 y sus decretos reglamentarios.



