Cuesta arriba: Santa Fe, contra la historia y la estadística

El 3-0 con el que América castigó a Santa Fe en el partido de ida de la final de la Liga pone cuesta arriba las posibilidades del equipo que dirige Hárold Rivera para conseguir la décima estrella.

Santa Fe deberá ganar por tres goles de diferencia al América para igualar la serie e ir a lanzamientos desde el punto penalti, o por cuatro o más goles para salir campeón en los 90 minutos.



Este año, los Cardenales han ganado dos partidos por esa cantidad: el 6 de octubre derrotó 4-1 a Alianza Petrolera y el 5 de noviembre, 3-0 al Medellín. Pero hace 88 partidos no consigue una victoria por cuatro tantos: la última fue el 11 de agosto de 2018 (4-0, también al equipo de Barrancabermeja).



Por su parte, América no ha perdido por tres goles de diferencia este año. No lo hace desde el 10 de agosto de 2019, cuando el Medellín lo goleó 4-1. La última vez que perdió por cuatro goles fue el 31 de marzo de 2018: Huila lo venció 4-0.



Los antecedentes de las finales de ida y vuelta tampoco ayudan a Santa Fe. Nunca se ha remontado una diferencia de tres o más goles en esa instancia. El único que logró igualar una serie fue Nacional, que en la Liga 2004-II venció 5-2 a Junior, tras haber perdido 3-0 en Barranquilla. Al final perdió en lanzamientos desde el punto penalti.



Las otras dos finales en la que hubo esa diferencia en el partido de ida las ganó el que sacó la ventaja: Nacional, en 2007-II (venció 0-3 a Equidad en Bogotá y luego igualó 0-0), y Junior, en 2018-II (goleó 4-1 a Medellín en Barranquilla y luego cayó 3-1 en el Atanasio Girardot.



