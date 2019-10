Huila le cortó la racha victoriosa a Santa Fe 

Finalmente reaparecieron la angustia y el desespero que se habían ausentado de Santa Fe. Finalmente se cerró el arco y el equipo, por más que lo intentó, por todos los medios, no encontró el gol de la victoria. Buscaba su octavo triunfo consecutivo, pero empató con el Atlético Huila, 0-0 en El Campín.

Santa Fe vino a enredarse en el partido que no se esperaba que se enredara, porque el equipo estaba muy sólido, con mucho gol. Pero Santa Fe se encontró con una muralla que no fue ni siquiera la defensa rival, fue el arquero Banguera, exSanta Fe, gran responsable del empate.



El equipo, en todo caso, fue una aplanadora. Fabricó jugadas por las bandas, por el centro, por arriba, por abajo. Remató Duque, intentó Sambueza, se acercó Velásquez, y en cada intentó se encontraron con el arquero Banguera, que los conoce bien y que estaba decidido a sacar su arco en ceros.



El arquero estuvo en su noche, y los jugadores de Santa Fe perdieron ese duelo. Como en ese cabezazo genial de Sambueza en la primera parte que no fue gol por culpa del ágil Banguera. El volante tuvo al menos tres oportunidades de anotar y no pudo.



Huila se limitó a esperar, a evitar que la aplanadora le pasara por encima. Y de vez en cuando metió unos contraataques feroces, aprovechando descuidos cardenales, que chocaron con la humanidad de Castellanos, también de gran actuación.



A Santa Fe se le fue el tiempo. Perdió profundidad y entró en un caótico intento de victoria. Volvió a fallar Sambueza, que luchó todo lo que pudo. Anselmo entró sobre el final para ser el héroe y ganarse un lugar, pero su cabezazo pasó ligeramente desviado,.



Fue un partido que se le enredó a los cardenales. Pasaron 8 juegos para que esa situación se presentara. Sumo un punto más, que es valioso, llegó a 24, sigue en la pelea, pero se enredó con el rival que menos se esperaba.





DEPORTES