Ya se tomó una decisión sobre el partido Santa Fe vs. Tolima 

El partido entre Santa Fe y Tolima, de la segunda fecha de la Liga Betplay fue aplazado, según confirmó el club cardenal en sus redes sociales.

En primera instancia, el compromiso no se pudo jugar en Bogotá, pues la ciudad está en alerta roja, tras el alto número de contagios por el nuevo coronavirus.



Luego, se propuso jugar en Tenjo, en la sede donde entrena santa Fe, pero el Tolima no accedió a la petición, por lo que el juego estaba en el aire.



Después de algunas gestiones entre clubes y la Dimayor no se llegó a un acuerdo para la realización del juego, por lo que se tomó la determinación de aplazarlo.



Ambos equipos comenzaron a trabajar de cara a la tercera fecha, en la que Santa Fe visitará a Águilas Doras y el Tolima será local contra La Equidad.