De la mano de Velásquez, Santa Fe elimina a Pasto y va a la semifinal

Un número '10' estuvo inspirado y suelto en El Campín. Un '10' en tiempos en los que el número '10' inspira más, o motiva más, o algo especial genera en algunos jugadores talentosos, porque Jhon Velásquez, el '10' de Santa Fe, sacó a relucir su mejor repertorio de artista, como iluminado por alguna magia escondida, que la tiene, pero que estaba guardada, y la sacó justo ahora, de su botín derecho, con dos goles que le sirvieron al equipo para vencer al Pasto 2-0, y remontar y clasificar sin sobresaltos a la semifinal de la Liga, así, de la mano de un '10' inspirado.

Velásquez se hubiera podido llevar la pelota para la casa, y dormir con ella, de almohada, si así lo hubiera querido, porque aunque no hizo tres goles como es la costumbre de los dueños de la pelota, los que se la llevan, sí hizo dos que fueron vitales, y además tuvo un remate en el palo que se gritó en la cancha como si hubiera sido el tercero. Fue un Velásquez inspirado.



Pasto no supo, no se enteró, nadie le dijo que Velasquez estaba en la cancha, que merodeaba en el área, que estaba adentro y no afuera de ella, que estaba de '9' y no solo de '10', que estaba como camuflado en el pasto, como si su camiseta no fuera roja sino de un verde intenso, porque nadie lo vio ahí.



Desde la derecha le llegó la pelota al '10' a pase del '9', en un enroque perfecto, y el volante, inspirado y camuflado, hizo su tarea más fácil y la más difícil, es que eso de recibir el balón tan solo en el área no siempre es ventaja, no es garantía, eso aturde, angustia, porque se sabe que no se puede fallar, y menos con una serie en contra, con una semifinal en juego, y de paso toda la campaña del año, pero Velásquez no se aturdió, lo hizo todo tan sencillo: controló con simpleza y remató al arco, la pelota fue bien ajustada al palo derecho al que el portero Delgado no llegaba ni alargando sus dedos por encima de sus dedos, y fue el 1-0 que en solo 12 minutos significaba más que un 1-0, significaba la igualdad en el marcador global, así que atrás empezaba a quedar la derrota que sufrió en Pasto.



Hecha la primera tarea, la misión era la búsqueda del otro gol. El que más necesitaba el equipo porque era el gol de remontar y clasificar sin pasar por la ruleta de los penaltis. El gol de certificar que Santa Fe no es un espejismo. Y no quería esperar mucho tiempo para eso. Aprovechó que Velásquez estaba iluminado, y que todas las pelotas lo buscaban, por convicción o por atracción o por error, es que hasta los pastusos se la querían entregar, envuelta en papel regalo, ‘tome, Velásquez, que la pelota es para usted hoy’, debió decirle Rodríguez, su rival, que prefirió dejársela servidita antes que rechazarla, y el iluminado no desaprovechó la generosidad y de fuerte derechazo le dio las gracias con el segundo gol cardenal, en 34 minutos.

Festejo cardenal. Foto: Dimayor

La segunda tarea estaba hecha, y la presión ya empezaba a estar derrotada. Santa Fe se concentró en mantener las cosas así, en ese orden necesario, para no tener sorpresas en el segundo tiempo, para no tener que sufrir con los peligrosos lances pastusos, ni con los toques y las sociedades entre Pajoy y Medina, ni con los remates de Ayala que ya una vez le había quemado los dedos al portero Castellanos.



Pasto quiso, hizo variantes, arriesgó, como era natural. Fue al todo o nada. Y se fue sin nada. Santa Fe empezó a administrar el balón, entonces Sambueza, hasta ahora anónimo, cobró protagonismo, pero no el suficiente porque el inspirado seguía en la cancha, y parecía que quería hacer todos los goles que este año no había hecho, porque en una de sus genialidades individuales puso un remate en el travesaño, potente, poderoso, esos remates que si pasan unos milímetros más abajo pueden romper la red, pero no, fue unos milímetros más arriba y al palo.



El resto del partido mantuvo la tensión normal. Cada que Pasto se animó, se estrelló contra Castellanos. Y Cada que Santa Fe atacó, creó peligro y emoción. Cucchi quiso, Osorio probó, Sambueza creció, pero la figura era otra, la figura estaba en la cancha tramando y creando, al menos durante los 73 minutos que tuvo antes de irse a descansar y a esperar que el árbitro pitara para ir por la pelota y guardársela, quizá no lo hizo, pero debió, porque sus dos goles fueron vitales, importantes y geniales, goles para clasificar a una semifinal. Goles de un '10' inspirado.





