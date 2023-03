Santa Fe estaba caído. Andaba como tropezando, como divagando, como a punto de quedarse en la lona para no levantarse más. El técnico Harold Rivera parecía cercado por los malos resultados, por el mal juego y por la presión. Pero cuando el equipo estaba más derrumbado, se levantó, agitó su melena de león y rugió a los cuatro vientos que está listo para dar batalla, revivió en la Liga y avanzó en la Copa Sudamericana. Vive.

Santa Fe rozó el filo de la navaja. Tocaba fondo en el fondo de la tabla. Pero sus últimos partidos han sido una demostración de que no todo está dicho.

La recuperación cardenal

Facebook Twitter Linkedin

Junior vs. Santa Fe. Foto: FOTOS JAIRO CASSIANI/AGENCIA KRONOS

Este Santa Fe llegó moribundo al partido contra Águilas de la Copa Sudamericana y lo ganó. Y se metió en fase de grupos. Llegó con bríos al partido de la Liga contra el América y lo ganó, y respiró. Y fue a Barranquilla a demostrar que en verdad estaba para pelear, y le empató al equipo en el que se estrenaba el ‘Bolillo’ Gómez. Su siguiente reto será este martes contra el Deportivo Cali de Jorge Luis Pinto, en El Campín (8 p. m.). Una prueba para ver de qué es que esta hecho este Santa Fe.



¿Qué cambió? ¿Qué hizo que este Santa Fe diera señales de vida? Primero, Rivera empezó a tomar decisiones acertadas. Una, dejar la insistencia en la línea de 3 defensiva y pasar a la línea de 4, que le ha dado mayor solidez. Dos, varios jugadores levantaron el nivel en esta etapa, como José Enamorado, que empieza a ser determinante, como Fabián Sambueza, que empieza a recordar que debe ser el conductor y guía, y como Wilfrido de la Rosa, que hasta ahora ha sido una deuda y la empieza a saldar con goles.

Facebook Twitter Linkedin

El festejo de José Enamorado en el primer gol de Santa Fe. Foto: Néstor Gómez - EL TIEMPO

Rivera ha perdido jugadores valiosos por lesiones –al menos dejó atrás las expulsiones–, y al fin está logrando suplir las bajas de una manera más eficiente. En los últimos partidos ha perdido a Kevin Mantilla, Marlon Torres, Harold Rivera, Julián Millán... y de alguna u otra forma Rivera replantea.



(Le puede interesar: Santa Fe amargó el estreno de Bolillo en Junior: empate en Barranquilla)



La crisis de defensores la resolvió con el joven David Pïsciotti, que se estrenó en Barranquilla dejando una buena imagen. Y en el medio resolvió con Jonathan Barbosa. Rivera maniobra para quedarse. “Siempre nos ha tocado superar los momentos difíciles, el fútbol es de resultados, esto es de tranquilidad, no debemos desesperarnos, aunque nosotros los entrenadores tenemos la maleta lista y de ahora en adelante se vendrán buenos resultados”, dijo el DT, que explica que la confianza ha vuelto al equipo.

Aún no pueden cantar victoria. Wilson Morelo, el goleador más efectivo, anda disgustado con el gol. Hugo Rodallega no ha podido desahogar ese grito que el equipo la afición y él mismo tanto esperan. Y el equipo sigue por fuera de los ocho. Pero ya amenaza. Ya se acerca. En los últimos partidos pasó del fondo de la tabla al puesto 10.



Por todo eso es que la prueba de hoy es clave, contra un Cali que no convence, que anda en la cola del campeonato y necesita con urgencia volver a ganar. Sí Santa Fe quiere quedarse en pie y rugir como mejor sabe, el partido de hoy lo puede meter en los ocho.

Estos son los 𝗰𝗼𝗻𝘃𝗼𝗰𝗮𝗱𝗼𝘀 del León 🦁 para disputar la Fecha 2 ante Cali. #VamosSantaFe 🇮🇩 pic.twitter.com/4vBeQg1mnW — Independiente Santa Fe (@SantaFe) March 21, 2023



PABLO ROMERO

Redactor de EL TIEMPO

@PabloRomeroET

Más noticias de deportes