Santa Fe sigue con sus dudas en lo futbolístico y el arranque de la campaña no es bueno: la derrota 3-2 contra Envigado lo deja mal parado en la Liga y con el técnico Harold Rivera en entredicho.

Ahora, los rojos ponen su cabeza en la Copa Sudamericana, en la que el miércoles se jugarán su paso a la fase de grupos en un único partido contra Águilas Doradas, en el estadio Atanasio Girardot.



"Ponerme hablar a futuro es esperar a que venga ese partido, ya miraremos la decisión que tomamos, por qué dar un paso al costado si se consigue la victoria. Esto es de ponerle el 'pecho a la brisa', aquí me trajo el doctor Méndez y el día me diga que no continuó, simplemente me voy con la cabeza en alto. Obviamente que pasan muchas cosas por la cabeza, porque soy el técnico del equipo, porque sé lo que significa, lo que es Santa Fe, necesitamos conseguir resultados, esto es del día a día. Tenemos que mirar y resolver en la cancha esta situación", dijo Rivera.



Estas son cinco posibles causas del mal momento de Santa Fe:

El técnico no encuentra una nómina

Harold Rivera no ha podido encontrar un equipo. En las primeras fechas se vio afectado por las expulsiones: José Aja, Christian Marrugo y Kelvin Osorio terminaron expulsados y obligaron al DT a buscar opciones. Pero además, Rivera ha cambiado de defensa de cuatro a línea de tres zagueros, ha jugado con dos delanteros, con un solo punta... Eso se ha notado en la cancha.

A Santa Fe le cuesta generar opciones de gol

En las últimas jornadas, Santa Fe ha tenido problema de generación de juego. En el partido contra Unión Magdalena se pasó 90 minutos sin patear al arco en jugada en movimiento: las dos claras fueron los dos penaltis errados por Wilson Morelo y un tiro libre. Si bien en Envigado anotó dos goles, uno de ellos llegó en jugada preparada, algo en lo que el equipo era muy fuerte.

La defensa de tres no ha funcionado bien

Contra Envigado, Rivera probó con una defensa de tres, sacando a los laterales para que se sumaran al ataque y con dos volantes de recuperación. Sin embargo, los que jugaban por los extremos de la zaga no tenían regreso y eso lo aprovechó Envigado. A eso se sumó la falta de marca en la mitad, lo que le permitió al rival encontrar muchos espacios y hacer daño.

Los experimentados de Santa Fe, en deuda

Santa Fe les apostó a jugadores experimentados que no se han acoplado. Hugo Rodallega, que llegó con mucho ruido, no se ha podido poner a punto físicamente y aún no ha marcado goles con el equipo. Marrugo hizo gol el sábado, pero no está en buen nivel. Y si a eso se suma el bajón de Wilson Morelo, que ni siquiera fue titular en Itagüí, la experiencia no está aportando.

Wilson Morelo Foto: Sergio Acero

¿Falta liderazgo en la nómina?

Rivera sorprendió en el partido contra Envigado al designar como capitán del equipo a Kevin Mantilla, el zaguero central de gran actuación en el Suramericano Sub-20 en el que Colombia clasificó al Mundial. Lo hizo por encima de varios jugadores de experiencia, como Rodallega, Fabián Sambueza o Marlon Torres. Suena a un mensaje a los veteranos por lo que está pasando.



