Pablo Peirano, sobre el desastre de Santa Fe y lo que viene en 2024: esto dijo

Pablo Peirano ha dirigido tres partidos en Santa Fe y no logró el milagro de la clasificación. El equipo quedó prácticamente eliminado tras perder en su visita al Atlético Huila, 2-2.

Con 24 puntos y -7 en la diferencia de gol el equipo cardenal empieza a despedirse del campeonato y a pensar en el 2024. En eso hizo énfasis el entrenador en rueda de prensa.

Reacciones de Peirano

Balance: "Tuvimos a ventaja dos momentos del partido, buscamos d etodas maneras, no pudimos sostener y el empate no nos favorece para nada con lo que estábamos buscando".



Lo que viene: "No nos favorecieron los resultados, lo crítico es no estar en el octogonal, es lo más triste. Intentamos buscar, luchamos, para el semestre que viene habrá mucho para cambiar. Eso lo iniciaremos desde ahora".



Error: "El primer tiempo fue parejo, el rival tuvo opciones, presionamos alto. En el segundo tiempo buscamos, no nos metimos atrás, dimos vuelta al resultado y al final una pelota perdida en salida y buena ejecución del jugador de Huila".



2024: "Sí, ya trabajamos para el próximo año, hay que tomar decisiones, evaluar, hacer el balance de lo que me tocó a mí".



