Santa Fe jugó un gran primer tiempo, fue agresivo, tuvo garra, presión, atacó, generó, pero luego terminó arrinconado por Millonarios en el 1-1 en El Campín. El portero José Silva, que atajó penalti, fue la figura de la cancha.

Así jugó Santa Fe

José Silva: tuvo su clásico soñado, con atajadas claves y un penalti detenido a Luis Carlos Ruiz. Faltó la victoria, pero él fue determinante para no perder. (8)



Carlos Moreno: no se notó al ataque y en defensa sufrió, como todos. (5)



José Aja: jugaba un gran partido, serio y seguro, pero tras un choque con un compañero se fue con fractura de tabique. (6)



Geisson Perea: le tocó embarrar el overol, pues tuvo mucho trabajo. Casi siempre seguro y con temperamento. Tuvo algunas imprecisiones. Su clásico fue bueno. (6)



Jonathan Herrera: le costó mucho, lo atacaron todo el tiempo, falló en algunos despejes y en la entrega y nunca pudo ir al ataque. (4)



Carlos Sánchez: libró una batalla del mediocampo. Corrió, pegó y sostuvo el balón, una aparición suya en ataque fue el penalti para el gol cardenal. Sigue fallando en la entrega de la pelota. (6)



Hárold Rivera: muchas veces superado, su doble función no fue muy precisa, aunque desde atrás intentó elaborar el juego cardenal. (5)



José Enamorado: una gacela, jugador intrépido, veloz y con desborde por la banda derecha. A veces hace una de más y falla. (6)

Neyder Moreno: no fue determinante, aunque por momentos se movió bien y encontró espacios, así tuvo una gran oportunidad de gol, pero definió donde estaba esperando el portero. (5)

Millonarios vs. Santa Fe. Foto: Mauricio Moreno / EL TIEMPO

Andrey Estupiñán: otro dolor de cabeza para Millonarios en la primera parte. Fue agresivo, presionó y sacó provecho de su velocidad. Además, anotó de buena manera el gol de penalti. Se fue apagando. (6)



Wilson Morelo: el goleador estuvo apagado. Tuvo mucho sacrificio, bajar a buscar la pelota. No le quedó una. (5)



Kevin Mantilla: entró por Aja (41 PT). Entró frío, cometió un penalti y sufrió como toda la defensa. (5)



Jefferson Rivas: entró por Estupiñán (25 ST). No pudo lucir, la pelota no le llegó mucho. (Sin nota)



Jonathan Barboza: entró por Moreno (25 ST). A esa altura Santa Fe ya estaba arrinconado. Hizo su aporte. (Sin nota)



Matías Mier: entró por Rivera (34 ST). No pudo entrar en el circuito ni ayudar al equipo a salir de la presión. (Sin nota)





