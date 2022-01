Independiente Santa Fe está de luto. Se conoció el fallecimiento de Arminda Rojas, una de las aficionadas más acérrimas del club, quien lo vio campeón en varias ocasiones.



Era contemporánea del club. Vio crecer a Santa Fe, de cachorro a león. Era una aficionada distinguida entre la multitud cardenal. La llamaban la ‘abuelita de Santa Fe’.



Era de mirada noble, sonrisa dulce y voz apacible. Risueña y nostálgica cuando hablaba de Santa Fe. Lo hacía como si retratara la vida de sus cuatro hijos o de sus 12 nietos.

El recuerdo de su equipo



EL TIEMPO habló con ella cuando el elenco cardenal cumplió 80 años.



¿Por qué es hincha de Santa Fe? –se le pregunta, como si esa pasión tuviera explicación.



“¡Porque me nació! –dice, con autoridad–. El día que vi al equipo me enamoré0 de sus colores y de cómo jugaban sus futbolistas. ¡Me atraparon, je je je!”

Arminda vio siete de los nueve títulos (menos los dos primeros). Conoció a centenares de jugadores y tenía recuerdos lúcidos de cada gesta.



Consideraba, con sabiduría de abuela hincha, que los mejores jugadores han sido Alfonso Cañón y Omar Pérez.



Esa vez contó que disfrutó del equipo del 75, que fue campeón, y de algunas plantillas del 80, que no lo fueron. Y aunque conoce toda la historia, se queda con el presente.



¿Cuál fue el mejor título?



“¡La séptima estrella! Esa fue la que más disfruté. Mejor dicho, casi me enloquezco ese día, por muchas cosas: mi esposo, alma bendita, no lo pudo ver (murió siete meses antes), eso me conmovió mucho. Celebré entre lágrimas y risas”.



Su familia es cardenal de pies a cabeza. Ella les heredó esa pasión. Decía, con picardía de abuela, que cuando eran bebés les enseñó a decir san-ta-fe. Eso era más importante que decir abuela. 11 nietos aprendieron. Uno tenía la mirada de otro color.



¿De qué equipo le salió?

“Ay, no me lo va a creer. Del que menos quería…”



No me diga, ¿de Millonarios?

“Síííí –dice, con una mueca”.



¿Y sus hijos sí son de Santa Fe?

“Ja, ay donde no. No hubieran ni vivido conmigo, ja ja ja”.

