¡Oficial! Santa Fe toma drástica decisión: Hubert Bodhert da un paso al costado

Independiente Santa Fe no vive su mejor momento en la Liga colombiana, cayó goleado en el estadio Nemesio Camacho El Campín por 0-5 contra Águilas Doradas, y dejó debilitado al técnico Hubert Bodhert.



Santa Fe despide a Bodhert

Luego de la contundente caída en la fecha 16 de la Liga BetPlay, la directiva de Independiente Santa Fe anunció este domingo la salida de Hubert Bodhert como técnico de Independiente Santa Fe.

✍️ Comunicado oficial 🇮🇩 pic.twitter.com/lSQ7EgpU7d — Independiente Santa Fe (@SantaFe) October 8, 2023

Hubert Bodhert sufrió su derrota más dura desde que llegó al equipo cardenal, el 5-0 humillante propinado por Águilas Doradas dejó al equipo en estado crítico, aunque dentro de los ocho.



Santa Fe arrancó el partido con ambición, con clara decisión de quedarse con los tres puntos. Y fue por el gol, aunque como ya es habitual, le faltaba claridad. Y en frente tenía un rival de mucho peligro, el líder, el sorprendente Águilas, que no perdonó y lo goleó.

La última rueda de prensa de Bodhert

En rueda de prensa, el técnico asumió la responsabilidad, pero manifestó que se mantiene firme y con fe en la clasificación.



Reflexión: "Hay que tomar el tiempo para reflexionar, estamos dolidos y quizá no se va a ver nada bien por el resultado, pero estamos tranquilos y vamos a analizar lo que se tenga que analizar".



Su idea: "Muchos no van a reconocer nada bueno, pero el equipo empezó dominando y no hemos concretado. El rival fue muy eficaz". Su cargo: "Solo agradecer a la hinchada que me recibió bien. Me enfoco en mi responsabilidad, asumo lo que pasó. Cuando no se gana hay un señalamiento y eso es lo que pasa".

Falta de definición: "Ahora queda una semana larga donde hay espacio para poder trabajar, tomar medidas desde el entrenamiento, venimos de un partido complejo y considero que cuando recibimos goles los sentimos. Hay que tener tranquilidad, descansar y asumir este duelo. Vamos a evaluar qué vamos a hacer. Este equipo tiene actitud y disposición. Confío en este grupo. He sido valiente ante cualquier situación, tengo fe. Vamos a buscar lo que merecemos que es la clasificación".



Afición: "A la hinchada es presentar disculpas porque no fue una buena presentación, los primeros que sufrimos somos nosotros. Invito a la hinchada a respaldar este grupo a muerte".

