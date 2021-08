Santa Fe anuncia acciones legales contra agresores de hincha en El Campín

Independiente Santa Fe rechazó este miércoles en la madrugada los hechos violentos que se presentaron en el partido que el equipo perdió este martes 0-1 contra Atlético Nacional, en el estadio El Campín.

En el primer partido con público en el estadio después de 513 días, hinchas de Nacional invadieron la tribuna familiar de Santa Fe y agredieron a varios seguidores del equipo local. Uno de ellos fue brutalmente agredido en el piso, pero está fuera de peligro.



Posteriormente, miembros de la barra brava de Santa Fe atravesaron la cancha para defender a los agredidos y se armó una pelea en el sector norte del estadio, que la Policía tardó en controlar.



La Policía anunció la captura de tres personas tras lo ocurrido. Y ahora, Santa Fe anunció que tomará acciones legales.

🖊️ [Comunicado Oficial] Actos vandálicos en El Campín. pic.twitter.com/Sq58rJHiAv — Independiente Santa Fe (@SantaFe) August 4, 2021

"Hemos dado poder para que una oficina de abogados se constituya en parte civil dentro del proceso que se adelante contra las personas capturadas, y que se vean comprometidos en la tentativa de homicidio contra uno de nuestros hinchas", dice el comunicado.



Más temprano, el presidente de Santa Fe, Eduardo Méndez, dijo que se evaluaría no permitir en el futuro el ingreso de hinchas de Nacional. "Lo que pasó no puede suceder en un estadio. Hinchas que abordan una tribuna familiar, son unos desadaptados. No deberían venir al fútbol. Mientras sea presidente de Santa Fe, voy a consultarlo, trataré de que no regresen al estadio”, comentó Méndez a Win Sports.

