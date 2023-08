Santa Fe está en obra gris... (Opinión)

Algo todavía no encaja en Santa Fe. Sí, hay un nuevo técnico que aún no deslumbra, hay muchos nuevos jugadores que todavía no se sabe si son o no son, hay un Hugo Rodallega que sigue siendo el arma de gol, hay algunas pinceladas de buen juego, pero algo no encaja, o no gusta o no motiva.



Este nuevo Santa Fe sigue en construcción, pero la obra va lenta. Mucho obrero y poco rendimiento. Y el maestro de la obra, Hubert Bodhert, aún no encuentra la clave para que este equipo luzca mejor.

Hubert Bodhert, DT de Santa Fe. Foto: César Melgarejo / EL TIEMPO

Santa Fe gana, cuando gana, con lo justo. Sin exagerarse en emociones. Sin alardes de superioridad. Un equipo muy noble para ser el que llaman el león... Por ahora no es ni arrollador ni goleador, lleva 3 golecitos, y suenan así, en diminutivo, porque son poquitos y sufridos. A Jaguares y a Medellín les ganó así.

Pero contra La Equidad no le fue suficiente. Y dio síntomas de escasez de producción. Hizo el gol, gracias a Rodallega, y se conformó con eso. La Equidad se adueñó del balón, lo bombardeó con remates de media distancia. Y Santa Fe, cual león inofensivo, se resguardó en la cueva y vino a salir muy tarde, y casi gana, y casi pierde. Fue 1-1.

Santa Fe vs. La Equidad. Foto: César Melgarejo / EL TIEMPO

La Liga apenas empieza. Santa Fe lleva 2 victorias, un empate y una derrota. 7 puntos. No está mal. Y en la Copa Colombia se juega la clasificación a cuartos contra Cali el miércoles, pierde la serie 2-1.



Pero de este Santa Fe remodelado uno espera mucho más, que el equipo engrane pronto, que se note la mano de Bodhert, que tenga gol, que no sufra tanto para ello. Porque por ahora Santa Fe no es más que un león sin ruido: un Santa Fe en obra gris.



PABLO ROMERO

Redactor de EL TIEMPO

@PabloRomeroET

